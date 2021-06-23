太夯！萊爾富今晚加碼賣「家用快篩試劑 」 限定68間門市一次看

記者周姈姈／台北報導

萊爾富今日於台北迪化店、新北五工店首次開賣家用快篩試劑，開賣約半小時已幾近完售，為了讓民眾更方便購買，萊爾富宣布今晚加碼新竹以北約68家門市販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每店皆限量10盒。7-11也將在6/25起開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，便利民眾一站購足。

▲萊爾富台北迪化店、新北五工店今日開賣家用快篩試劑，開賣之前就湧現排隊人潮。（圖／記者湯興漢攝）



有鑑目前國內疫情北部仍處於重點熱區，萊爾富為便利民眾，自今（23）晚起，再開放新竹以北約68家門市（無藥商門市及特殊門市除外）販售國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每店限量10盒。

▲因應民眾所需，萊爾富新竹以北約68家門市也要開賣家用快篩試劑（無藥商門市及特殊門市除外）。



▲萊爾富加碼68間門市開賣快篩試劑，點我放大。（圖／翻攝萊爾富官網）



另外，萊爾富也將於6/26起，同時提供販售進口家用快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」(一盒5入，售價1800元)與國產家用快篩試劑「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」(一盒5入，售價1700元)共計2款，以便利民眾選擇，並陸續配送至全台門市（無藥商門市及特殊門市除外），實際配送數量，將以各店收到實貨為主。

7-11除了即日起於桃園以北有藥商許可之門市販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」之外，也將在6/25起開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1800元。

▲7-11自6/25起也將開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入。（圖／7-11提供）