快訊／陳其邁緊咬新北「疫調不實」　恩主公醫院正式聲明反擊





▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會 。（資料照／高雄市政府提供）



記者羅婉庭／新北報導

高雄23日發生家族群聚感染共7人確診，衛生局判斷，這名罹癌男子在5月24日到28日曾在新北市三峽恩主公醫院開刀住院，應是院內染疫，以致於高雄市長陳其邁指責新北市衛生局疫調不確實，該男子回診3次，皆未被匡列。恩主公醫院晚間發出正式聲明，嚴正駁斥疫調不實的指控。

恩主公醫院聲明指出，高雄市政府衛生局於23日所指全國確診案號14359的60多歲男子，在5月24日至27日住院，這名男子在5月24日入院時即做PCR檢測為陰性，該個案與5月29日院內發現第一起陰轉陽個案，為「隔壁的隔壁病室」，5月29日院內第一案發生時，即依疾管署進行相關密切接觸者匡列，案14359當時依據疾管署定義列為風險對象，不屬密切接觸者，所以不在匡列名單範圍內，此一名單也與衛生主管機關確認後執行。

該聲明強調，依據世界衛生組織公告，感染新型冠狀病毒SARS-CoV-2至發病之潛伏期為1至14天，且案14359自5月27日出院後至今已超過21日，期間難以掌握感染源，而本院群聚感染事件匡列，也以本院發生後才擴大匡列，匡列對象及範圍一切均依照疾管署與衛生主管機關核定執行。





▲新北市三峽恩主公醫院。（資料照／記者呂佳賢攝）