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猛！古巴國產疫苗未授權直接開打「保護力達92％」　首都疫情趨緩

▲▼ 古巴,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴國產疫苗「Abdala疫苗」具有高達92.28%的保護力，墨西哥、阿根廷等國家都有興趣採購。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

古巴迄今近17萬人確診新冠肺炎，其中1170人病歿，為了遏止疫情，政府啟動大規模疫苗接種。令人關注的是，古巴開打的新冠疫苗是尚未取得授權的國產疫苗，依據21日最新數據，需打3劑的「Abdala疫苗」具有高達92.28%的保護力，有效對抗新冠病毒。

綜合路透、紐約時報等外媒報導，古巴自新冠疫情爆發後，始終拒絕進口國外研發的疫苗，同時致力於發展國產疫苗。

依據當地衛生機構21日發布的最新數據，需打3劑的「Abdala疫苗」保護力達92.28%，這也意味著該款疫苗能有效對抗新冠病毒，與輝瑞疫苗的95%、莫德納疫苗的94.1%、Sputnik V疫苗的91.6%不相上下。

▲▼ 古巴,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

此外，古巴國營生技企業「BioCubaFarma」先前也宣布，另款同樣需施打3劑的國產疫苗「Sovereign 2」，在接種2劑之後的保護力為62%，完整施打3劑的相關有效數據預計在未來數周內公布。

事實上，古巴生技機構有出口疫苗數十年的經驗，如今候選的新冠疫苗多達5款。

▲▼ 古巴,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

今年5月，政府就在首都哈瓦那（Havana）展開大規模疫苗接種，但當時疫苗尚未完成評估疫苗有效性及安全性的第3階段臨床試驗。據了解，這是古巴政府為了因應境內迅速擴散的Beta變異病毒（南非變種病毒）所採取的緊急措施；依據官方數據，在Abdala疫苗約1個月前開打之後，哈瓦那每日確診人數大大降低50%。

古巴人口約1120萬人，全境約有100萬人（約9%）已施打3劑Abdala疫苗或Sovereign 2疫苗。如今墨西哥、阿根廷、越南、伊朗等國家都有興趣購買古巴的國產新冠疫苗。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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