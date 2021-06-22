「有心人士關愛與壓力」疫苗造冊喊卡　葉元之怒批：竹篙湊菜刀

▲樹林工業區收到暫停國產疫苗造冊通知。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）



記者黃巈禾／台北報導

工業區廠商聯合總會為了大規模施打疫苗作業，預先調查接種名單並造冊，被勞工批評強迫打國產疫苗。經濟部工業局19日表示，已照立法院決議，暫停造冊。不過，國民黨新北市議員葉元之爆料，有廠商收到暫停造冊通知，理由竟是「有心人士的關愛與壓力」。

葉元之22日在臉書表示，總統蔡英文對國產疫苗的態度髮夾彎，之前說國產疫苗可望在7月底開始第一波供貨，昨天改口，說7月只是一個目標，沒有說什麼時候開始打，在總統轉彎下，底下各部會也跟著急轉彎。

葉元之接獲樹林工業區廠商的爆料，該廠商收到工業區服務中心發出的電子郵件，該信件內容提到，「立法院決議請經濟部工業局與總會協商作業，總會基於工業局的尊重，與珍惜相互關係，應允工業局暫停調查作業，並以下術因素，決定停止一切相關作業」。

其中，第一項寫道「在有心人士的關愛與壓力下，爭取政府專案提早為工業區員工的施打疫苗已無可能」。葉元之認為，翻成白話文就是，「各位廠商聽好，民進黨政府本來很愛大家，要幫您優先打疫苗，但是國民黨在施壓，所以我們要暫停了，你要怪就去怪國民黨。」

葉元之表示，其實工業區做的是國產疫苗的意願調查，國產疫苗又沒通過EUA，許多勞工擔心成了白老鼠，才向國民黨立委陳情，揭發此事，而工業局在發給廠商的信中刻意抹黑，根本就是「竹篙湊菜刀」，迴避護航國產的責任。

葉元之批評，做為政府機關，內部信件用字遣詞充滿政治語言，還在做政治鬥爭，把行政中立視為無物，真是可恥，蔡英文政府因為國內強大的民怨，逐步跟國產疫苗做出切割，只是用的理由不是硬拗，就是抹黑別人，實在難看。