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社會 社會焦點 保障人權

「壁咚」強吻女同鄉伸手摸進內褲　史瓦帝尼男遭判3年半

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲盧姓史瓦帝尼籍男子2019年藉故要帶女留學生去找同學為由，強暴女留學生得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名盧姓史瓦帝尼籍男子，2019年6月與同為史瓦帝尼籍的女留學生結識，在水煙館外巧遇，後女留學生因不耐水煙館內的悶熱，到外面透氣，盧男見女留學生獨自一人，竟假意以要幫她找友人為由，趁機把她拐進昏暗的角落，對她指姦得逞。台北地方法院審理後，依強制性交罪，判盧男有期徒刑3年6月，刑期執行完畢後驅逐出境。

判決指出，女留學生和盧男原本認識，2019年其和一群友人為慶祝同行友人畢業，一起前往水煙館慶祝，在水煙館巧遇盧男，後女留學生因不耐水煙館的悶熱，出來透透氣，看見盧男在夜店出入口的樓梯旁，上前詢問盧男是否有看到同行友人，盧男以有看到，要帶她去找她為由，將她拐進陰暗處後，對她「壁咚」強吻，更伸手摸進女留學生的內褲，對她性侵得逞。

庭審時，盧男雖然坦承有用手指插入女留學生的下體，不過卻始終強調兩人是合意性交，並非強迫，不過法官審酌證人證詞去發現，女留學生事後曾對友人哭訴慘遭盧男性侵，指盧男做了「不該做的事」。

而審理過程中，女留學生卻一度欲撤回告訴，原因是校方竟以這樣對她不好，會對她造成很大壓力，且台灣人通常遇到妨害性自主的案件都會避免上法庭，最後也都會以金錢了結。不過女留學生表示，對她來說重要的不是金錢，是她的感覺，她的身體，別人應該要尊重她的身體自主權，在她打電話向警方詢問是否能撤告後，警方回應無法撤告後，才下定決心要為自己爭取權益，要讓盧男知道「當我說不的時候就是不」。

台北地院審理後認為，綜上所述，可見女留學生與盧男並無合意的性交行為，盧男藉女留學生問友人去處的機會，違背其意願，強暴女留學生，事實以臻明灼，不採信盧男證詞，依強制性交罪，判處盧男有期徒刑3年6月，刑期服畢後則驅逐出境。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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