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護理師勒斃醫生「分屍2000塊」！煮熟沖馬桶　竟是因為手機遊戲

▲▼護理師肢解醫生。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲護理師肢解醫生，煮熟沖進馬桶。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸廣西2020年發生駭人聽聞的命案，年輕護理師殘忍殺害了同醫院的男醫師，再冷靜地把肉一片片割下，接著煮熟沖進馬桶裡，引起大陸社會熱議，起因竟是因為借貸關係引發後續爭議。

綜合陸媒報導，25歲的李姓女護理師在廣西某家醫院任職，當時因為要在各科室之間實習，所以會不斷調動單位，認識的人也比較多。

李姓女護理師某次調到脊柱骨病外科時，認識了劉姓女護理師，在對方的介紹下，玩起了一款博弈性質的手機遊戲，從此無法自拔。李女開始將錢投入，還會四處找人借錢，也曾向劉姓護理師借過3,000元（人民幣，下同，約新台幣1萬3,000元）。

沉迷在手機遊戲當中，李姓護理師也曾贏了許多錢，一次性轉帳超過290萬元（約新台幣1,254萬元），但輸多贏少，很快地錢就不夠用了，正好當時又與脊柱骨病外科的羅姓副主任醫師相識。

▼護理師沉迷賭博手遊，曾贏過許多錢。圖為醫院門口。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼護理師肢解醫生。（圖／翻攝《網易新聞》）

李姓護理師認為，羅姓醫師出入都開名車，還有一對就讀高中的兒女，家中經濟十分寬裕，因此開口向對方借了20萬元（約新台幣86萬元），對方也答應了，但有附帶條件，「要聽話。」

李姓護理師與羅姓醫師相約交付款項，到一間飯店裡獨處，沒想到一進房，羅姓醫師脫光衣服，強迫與李姓護理師發生關係，接著就轉帳5萬元（約新台幣21萬元）給李姓護理師。

往後的每一次，羅姓醫師都用相同手法，先強迫李姓護理師發生關係，接著再匯錢。持續了數次以後，李姓護理師感到厭惡，希望能中止這樣的關係，卻被羅姓醫師威脅，若不聽從命令，就會讓李姓護理師丟了工作。

李姓護理師受到屈辱，卻找不到管道申訴，只能屈就羅姓醫師的淫威，還被迫承租醫院附近破敗的房子，住在冰冷的房間裡，等待羅姓醫師一次又一次的凌辱。

▼李姓護理師時常遭到羅醫師拳腳相向，接著被迫發生性關係。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼護理師肢解醫生。（圖／翻攝《網易新聞》）

某次羅姓醫師喝醉進房，李姓護理師不願發生關係，卻被對方以暴力制伏，心灰意冷之下，恨意瞬間湧上。羅姓醫師完事後倒頭就睡，李姓護理師則拿起身旁的電源線，狠很勒住對方的脖子，直到對方臉色青紫、四肢僵硬為止。

李姓護理師殺害羅姓醫師，隔天照常上班，下班返家後，拿刀具將羅姓醫師肢解，一刀一刀地將屍首上的肉割下，接著煮熟、沖進馬桶裡。

案件東窗事發，檢警前往李姓護理師的房間調查，從排污管道裡取出2,300多塊碎肉，這些碎肉全都是羅姓醫師身上的肉。李女一審被處以極刑，律師不服上訴。

二審近日開庭，仍未釐清案件的爭點，沒辦法清楚說明，李姓護理師殺害羅姓醫師，是否與雙方的借貸關係、脅迫關係有關，因此沒有當庭判決，詳情還在審理當中。

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