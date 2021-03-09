音樂賽事大獎等你拿、還有機會拍MV！知名獨立樂團大推：讓素人直接晉升專業歌手

圖、文／咖啡廣場提供

近年台灣流行的音樂風格從大眾流行樂到R&B、饒舌到獨立音樂百花齊放，而因應網路發達，上傳作品的門檻降低，更造成許多百萬神曲竟出自學生之手的現象。但這些才華洋溢的年輕人其實相當需要學習及幫助，才能讓天賦獲得最大程度的發揮，所以能夠有獎金或是舞台機會更是格外重要。而眾多機會中，咖啡廣場站出來音樂挑戰賽今年不僅延續著「實質幫助學生，讓學生都勇於站出來完成夢想」的理念，提供各種大獎，更表示：「我們希望透過比賽給予學生獎金、MV拍攝與更多被看見的機會，就是要讓學生能夠離音樂夢想更近一步！」

素人也可以拍專屬MV、進複賽就有專業錄音室作品 免費幫你宣傳起來！

咖啡廣場站出來音樂挑戰賽舉辦已逾九年，獎勵一年比一年優渥，更打中學生的心，讓其成為不少年輕學生樂團每年必戰的夢想舞台！不僅擁有高額獎金，還為冠亞軍打造培訓計畫，讓學生從素人直接晉升專業歌手；而今年雖然因應疫情調整賽制，但仍會由專業音樂人擔任評審老師，改以線上評選給予反饋與建議。更維持一貫的大獎，只要評審看出潛力，就有機會由專業攝影團隊拍攝專屬MV，且平均過去每支參賽者MV都高達30~50萬次點閱率，讓更多人聽見學生的創作！

咖啡廣場歷屆優勝MV播放清單：https://youtube.com/playlist?list=PLO8SLMr433Rj67F5LSdrvXoPsJ7r0XrJz

除了眾多大獎之外，今年因應疫情更升級獎勵，首創專業錄音室制度：只要一進複賽，就把參賽者通通送進專業錄音室錄音！除了讓學生在同樣的標準上進行評選之外，不僅讓學生族群不用花高額的專業歌曲製作費用，就能揭開專業歌曲製作的神秘面紗，還能獲得專業老師、混音師製作的高完成度的作品。不管拿去上傳youtube、街聲嘗試爆紅的可能，或投稿至唱片廠牌、比賽，都讓這些學生得以完整發揮自己的長才，不會因為簡易的設備和音質而被埋沒。不僅如此，主辦單位咖啡廣場更會將完成度超高的作品放入站出來歌單進行推薦及宣傳，讓更多人聽見這群才華洋溢的學生的音樂！

Vast&Hazy首次揭露玩音樂徬徨心聲 只為鼓勵學生站出來！

咖啡廣場站出來音樂挑戰賽秉持的這份理念，不僅反映在今年的專業錄音室賽事制度，更讓各種神級獨立音樂人都紛紛在社群上響應「站出來」的理念，力推這場學生賽事！眾多獨立歌手、團體勇敢站出來首次揭開過去玩音樂的低潮、迷惘，分享自己經歷低潮後的感悟，只為鼓勵擁有音樂夢的學生。如Vast & Hazy在社群中首次揭露過去參與無數次比賽、演出，更曾經休團的迷惘心聲，但決定為了「進步」而勇敢站出來，藉經驗鼓勵年輕人；連曾參與站出來音樂挑戰賽的荷爾蒙少年都要粉絲用這場賽事做為推動樂團開始的第一步，大推站出來；好樂團也要大家勇敢站出來，完成音樂夢想。而你還在等什麼呢？若對音樂及創作保持熱情及興趣，一定不能錯過「站出來音樂挑戰賽9」，帶著音樂魂一起站出來吧！

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▲Vast & Hazy邀請粉絲一起站出來，追求自己的夢想。

【咖啡廣場站出來音樂挑戰賽9】相關資訊

報名時間：即日起至110/3/31 23：59為止

手刀報名：https://bit.ly/3uMTsbz

報名懶人包：https://reurl.cc/0D1pxb

宣傳片：https://reurl.cc/g8D78V

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