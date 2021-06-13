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學霸狼性騷外拍小模還獲保送　反怪「當下為何不說」道歉信曝光

▲學霸狼伸鹹豬手還獲保送　檢討「當下為何不說」小模少女氣炸。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲小模少女在校向學霸同學請教功課，竟遭對方鹹豬手。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名高校女生因長相清純可愛，在課餘之時接外拍工作，某次在學校向學霸同學請教功課時，卻遭到伸狼爪撫臀，少女投訴校方，卻收到學霸同學「我覺得我們兩個都有錯」、「希望教會妳題目，因此忽略了保持距離」的2封道歉信回應，女學生與家人討論，決定不再姑息，沒想到在警局報案時被「一罪不兩罰」碰了釘子，女學生不滿姑息加害者，決心向媒體曝光冤屈。

少女說，她和學霸同學原本是不錯的朋友，3月16日當天她向學霸同學請教功課，自己則坐在椅子上，沒想到對方卻將手放在自己的臀部上，少女以為對方是不小心，為避免尷尬，她緩緩移動身體，把臀部移開對方的手掌，未料對方的手卻尾隨貼上，少女多次移動、對方多次貼上，她才確認學霸同學是故意的。

▲學霸狼伸鹹豬手還獲保送　檢討「當下為何不說」小模少女氣炸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼少女外型清純、身材姣好，在課餘之時會接外拍工作賺取生活費。

▲學霸狼伸鹹豬手還獲保送　檢討「當下為何不說」小模少女氣炸。（圖／記者陳凱力翻攝）

因為學霸同學成績優秀，少女擔心老師不會相信自己的話，憋了一個星期才鼓起勇氣跟校方投訴，3月22日向校方報告，3月24日召開性平會，少女向對方要求寫道歉信向自己道歉，4月12日收到學霸同學的第一封道歉信，沒想到道歉信的內容反而檢討少女「為什麼當下不說」，讓她氣炸。

學霸的第一封道歉信裡寫道「因為我的一時疏忽，造成你的傷害，也讓你感到非常不舒服，不論我是否無心，也應該向你道歉，對不起，我會再加注意距離，以免再次發生這種事。我也希望你能當下立即反應，阻止性騷擾的事件，我認為我們兩個都有錯，我們都應該有所改進，而我會將這件事當做自己的警惕，不論做什麼事情，我都應該注意任何不適宜的動作。」

▲學霸狼伸鹹豬手還獲保送　檢討「當下為何不說」小模少女氣炸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲少女泣訴遭學霸男同學二次傷害，沒想到前往警局卻又求助無門，才決定向媒體曝光。

少女收到信火冒三丈，痛罵「他一點都沒認錯，還認為我也有錯？我是被害人，還要跟他背負過錯，實在無法原諒」，少女回家跟爸媽討論，父親勸說「再給男孩子一次機會」，如果他依然不願正視自己的錯誤、好好道歉，就向警局報案。

4月16日少女收到學霸的第二封道歉信，內容寫道「最近還好嗎？不知道你是不是和我一樣晚上都睡不好覺，上課都無法專心。這次的事情對我們的影響很大，我每天都在思考如何彌補對妳的傷害。我一心希望教會妳那些考卷上的題目，是我忽略了男女有別需要保持好距離，無意間造成妳心理不舒服，很對不起。」少女認為他仍然避重就輕、沒有想好好道歉，當時因為總測倒數不到20天，因此等到考完試、5月6日才到警局報案。

▲學霸狼伸鹹豬手還獲保送　檢討「當下為何不說」小模少女氣炸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼學霸男同學寫下兩封道歉信，讓少女覺得是二次傷害。

▲學霸狼伸鹹豬手還獲保送　檢討「當下為何不說」小模少女氣炸。（圖／記者陳凱力翻攝）

少女說，5月6日前往派出所報案，向員警敘述自己在校遭受性騷擾這件事，也告知校方已召開性平會，因為對方的處理方式讓她覺得不舒服，表達「想報案」的意願，沒想到警方卻告訴她無法幫她受理。少女說，當時性平會仍未有調查結果，但因為員警認為，校方已召開性平會，因此告訴她「一事不能二罰」。

少女說，事情發生後她開始害怕上學，更害怕看到對方，常常心神不寧，也無法靜下心讀書，甚至大學統測也沒考好。可是犯錯的人卻還是一樣以學霸之姿透過全國技藝競賽金牌保送第一志願的大學，而自己卻獨自承受苦痛，默默療傷，非常不公平，憤而向媒體踢爆。

遭投訴踢皮球的警方則表示，當時少女與家人因不滿校方的處置到派出所諮詢，並未深入談及案情，少女及其家人也未談到報案，澄清，警方對於這類案件都可透過單一窗口受理，不會推卸責任，應屬溝通誤會，沒有拒絕受理報案。

▲學霸狼伸鹹豬手還獲保送　檢討「當下為何不說」小模少女氣炸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲日前性平會調查報告下來，對學霸男同學懲處小過1支、參加性別平等講座8小時，同時要向被害人道歉。

校方也表示，後續經由性平會調查，認定學霸男同學已涉性騷擾屬實，因情節輕微，校方已做出懲處，要求學霸男同學應在少女或家屬同意下，向她道歉，並懲處小過1支、參加性別平等講座8小時，不過因為疫情關係，目前道歉部分尚未完成。

少女得知調查報告後，覺得心灰意冷，她認為性平會的處份對學霸同學根本無關痛癢，道歉信中也不斷規避過錯，認為他根本沒有反省自己的錯誤，不了解被害人所承受的悲苦，沒有刑法落實責罰的情況下，始終都是被害人獨自在陰暗角落暗自垂泣。

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