LINE傳「阿公店辣媽讓獅王連捧5天」　女歌手喊告：有人要毀滅我

▲女子遭不實指控「萬華阿公店60歲辣媽就是這位，才讓獅子會的會長，獅王連5天都來捧場」。（圖／網友提供）

記者邱中岳／台北報導

全台疫情仍在3級警戒，但網路傳出1名在歌廳駐唱的歌手，「萬華阿公店60歲辣媽就是這位，才讓獅子會的會長，獅王連5天都來捧場」，女子出面反駁，表示自己在歌廳駐唱，根本不在阿公店，直呼「有人要毀滅我」。

據了解，網路社群以及通訊軟體群組，近期不斷有許多人在轉傳1名丁姓女子唱歌畫面，標題還寫下「萬華阿公店60歲辣媽就是這位，才讓獅子會的會長，獅王連5天都來捧場」，讓在歌廳駐唱的56歲丁姓女子感到相當不滿。

丁女表示，因為自己平常不會搜尋網路或者使用Google做搜尋，當初看到同事轉傳賴的訊息，同事還問何時變「這個人的女人」，女子看了超傻眼，氣呼道「我們是在歌廳唱歌，下面圖片就是我在歌廳唱歌，怎麼會說我在阿公店上班」。

丁女又強調，自己根本不認識這個哥，是有人一直要中傷自己，當初5月20日左右看到第一篇文章，當時疫情大爆發全國3級警戒，丁女原本不以為意，但沒寫到卻一再被轉發，且又被放上性感的唱歌服照片，最後一直被轉傳。

女子無奈地說，這個文章轉傳下，跟病毒一樣「變種了」，更有人說這個人是因為來看自己才確診，但女子強調「3月份就沒唱了」，認為有人故意要將自己跟疫情扯再一起，目前已經請律師提告。

丁女請律師準備資料向調查局提告，目前也發現30多個轉傳者，但還是要將源頭抓住，她認為已經構成不實訊息，且對她造成毀謗。

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