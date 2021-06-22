網拍女裝警察群組留言雙北封城　到案辯稱：警察跟我朋友說的

▲劉女在通訊軟體說「雙北封城」，警方認定假訊息送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有民眾假冒警察，利用通訊軟體發文，散布雙北因疫情「已封城」，網友進一步詢問「是你們警察收到，還是全民」，該民眾還自稱是台北的警察，最後警方通知該民眾到案，民眾則否認假扮警察，坦言因聽友人說是警察講才跟著說。

全國新冠肺炎疫情嚴峻，警方調查，設籍苗栗的27歲劉姓女子，最近失業住在桃園，靠網路直播賣東西維生，卻被檢舉在社群軟體假冒警察，並說「台北、新北都被封了」，甚至還強調新聞有播，最後還說手機都有收到。

▲劉女在群組自稱警察，但是對方問到哪個分局，劉女卻撇開話題，到案才辯稱是朋友聽警察轉述的。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是當同框網友提出質疑，「是你們警察收到，還是全民」，劉女卻直接回應警察，還自稱是台北的，最後對方問到，「你台北，哪個分局」，劉女隨即撇開話題表示「不在 (應為：再)多說」。

警方最後通知劉姓女子到案說明，女子則辯稱，因為聽到友人轉述，警察朋友告知的訊息，但是沒有加以查證，所以才隨意轉傳散布，但卻交待不出「友人是誰」，警方訊後也社維護法第63條，函請桃園市政府警察局移送法辦。

警方強調，全國疫情將統一由中央流行疫情指揮中心公告，民眾接獲不明訊息應加以查證，千萬不要隨意散布、轉傳，避免引起國人恐慌，如查獲可能觸犯「社會秩序維護法」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等相關法規。

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