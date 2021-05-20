快訊／「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒，指揮中心20日公布，新增286例本土，台北市87例，以萬華40例最多。台北市長柯文哲20日表示，已經跟聯合醫院下令，全部醫護人員去打疫苗，從院長到洗衣工、掃地人員都要。

台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，預計將針對退休醫護召集令、台北捷運公司與捷運局傳出有人確診、萬華長照機構「私立愛愛院」有長者確診、北市多間醫院傳出院內感染等問題做出回應。

面對萬華長照機構台北私立愛愛院有1長者確診，且該長者13日自和平院區出院，引發外界質疑，是不是因為聯合醫院和平院區傳出2確診，導致長者被感染？對此，柯文哲20日表示，既然現在有社區感染，代表院內隨時可能出現確診案，但也可能是進來醫院前已經被感染，只是快篩或PCR做不出來。

柯文哲表示，剛剛已經和聯合醫院下令，過去很多醫護人員不想打疫苗，但「今天由不得你！從現在起所有醫護人員全去打疫苗！」因為不打疫苗就像是不戴鋼盔上前線作戰，這很危險，且不只是醫護人員危險，還可能造成院內感染危機，所以從院長到掃地人員、洗衣工都全去打疫苗，不然可能造成整個系統危險。

柯文哲強調，為了整個醫療體系，醫院裡面每個人在裡面工作，都要打疫苗，防疫旅館也是，只要可能接觸快篩陽性的，都是第一線，得打疫苗，將來進來後也要對該打的造冊，「不要說強迫，只是不打會造成大家麻煩。」

▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）