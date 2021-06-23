在家自煮料理吃不膩！私廚女王Irene讓你3步輕鬆端出好味來！

▲私廚女王Irene利用李錦記醬料包簡單幾步驟端出色香味俱全的菜色。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

天天宅在家，每天煮三餐久了也會沒力沒創意，後來甚至餐餐味道都差不多，開始不想煮了，打開冰箱，家裡常出現的食材好像就是那幾樣，同樣的食材到底還能怎麼變化才會更好吃？居家防疫期間有些人開始朝著「特級廚師」之路前進，但WFH的大家，天天工作結束後已經有點疲倦，不想花太多時間下廚，又不想吃那些食材很少的速食調理包，因此擅長「省時料理」的私廚女王Irene就利用好買又好吃的李錦記醬料包，提供超快超簡便的料理撇步，短短時間就能端上一桌豐富又真材實料的美味菜色。

私廚女王Irene本次選用下飯又百搭的黑胡椒醬料包、香蒜蜜汁醬、回鍋肉醬料做出三道快速上桌的餐廳級好料。

好料提案1：黑胡椒牛柳

超級下飯夠味的黑胡椒牛柳，是許多餐館內的招牌菜色，在家裡只要準備李錦記黑胡椒醬料包、洋蔥半顆、牛排一塊切條成牛柳即可。先將洋蔥下鍋爆香、接著放入切好的牛柳，拌炒至熟再加入李錦記黑胡椒醬料包拌勻即完成。

好料提案2：香蒜蜜汁雞翅

蒜香濃郁、鹹鹹甜甜的香蒜蜜汁，不管加入什麼食材都美味，私廚女王Irene準備了李錦記香蒜蜜汁醬及雞翅，只要簡單三步驟加上一台烤箱，色香味俱全的香蒜蜜汁雞翅就能輕鬆上桌。先將雞翅擺放於烤盤上、均勻刷上香蒜蜜汁醬，放入氣炸烤箱，出爐後再刷上一次香蒜蜜汁醬即完成。

好料提案3：回鍋肉蔬菜炒麵

帶點微辣的回鍋肉醬料，加上豬五花肉片、豆乾、高麗菜、麵條，就成了餐桌上令人食指大動的炒麵。先將豆乾下鍋爆香、加上豬五花肉與高麗菜絲爆炒，加入回鍋肉醬料包與煮熟的麵條，繼續拌炒均勻、以米酒熗鍋後即可盛盤。

▲其實下廚並不難，最麻煩的是要準備各種瓶瓶罐罐的調味料，李錦記醬料包把好味道濃縮在一起，省去不少時間與步驟。



其實家中抗疫這段時間，很多人都想做點新菜色，但想要打開食譜跟著做，都會發現調味料一大堆，每次都因為一道料理要買各種各樣的瓶瓶罐罐便卻步了。李錦記醬料包把好味道通通放進來，選好食材、幾個步驟，一包搞定餐廳級菜色，只要有李錦記醬料包，跟著私廚女王Irene一起動手做，短短十分鐘就可以端出整桌香氣四溢又充滿飽足感的美味料理，你跟特級廚師的距離比你想像得還近！

李錦記醬料包口味選擇豐富多樣，各菜系口味一應俱全，有川式小菜的回鍋肉醬，川式名菜麻婆豆腐醬，廣東小菜甜酸排骨醬、香蒜蜜汁醬、紅燒鮮菇醬，以及亞洲風味的黑胡椒肉片醬，還有濃濃港味的火鍋上湯，豬骨風味、清雞火鍋、麻辣火鍋通通有，李錦記全品項更是下廚神隊友，天天都能端上不同口味的菜色，每一種口味都像大廚手路菜，怎麼吃也吃不膩，居家防疫期間想吃點大師級好料，就讓李錦記醬料包幫家裡的餐桌添味。

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