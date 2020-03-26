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不出國也能用舌尖環遊世界　道地異國料理擺滿桌只要十分鐘！

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▲▼李錦記濃湯包。（圖／記者黃克翔攝）

▲防疫期間少出門，在家裡也能享受滿滿異國風味，用舌尖環遊世界超easy。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）爆發以來，各國陸續傳出確診案例，WHO宣布已達全球大流行階段，這段時間為因應防疫，很多大型活動或運動賽事都因此取消、延期，一般人的出遊計畫也受到影響，機票、行程、飯店、餐廳通通先取消再說，雖然決定不出遊了，但到了該吃飯的時候還是會碰到難題，想減少出門次數，可是餐餐外送超傷荷包、泡麵又無法一吃再吃，於是許多人開始鍛鍊廚藝，卻發現下廚這件事很看天份，忙了老半天總是端出暗黑料理，自信心馬上被擊碎，誒等等，先別這麼快放棄，只要用對方法，不僅十分鐘就能出好菜，還可以變化出多樣的異國風味，不出國也能用舌尖環遊！

▲▼李錦記濃湯包。（圖／記者黃克翔攝）

▲料理苦手快把眼淚擦一擦，只要準備好食材，李錦記濃湯包十分鐘就可以讓你端出美味好料。

身為廚房小白AKA暗黑料理人，只要料理步驟太複雜、需要激起的化學反應過多，就有很大的可能會發生悲劇，但有下廚過就知道，看起來越簡單的總是越困難，例如湯底，只要有了好湯底，基本上煮什麼都美味！知名醬料品牌李錦記從蠔油起家，市面上各式醬料中總能看到它的身影，就有網友在Dcard發文分享自己的「懶人料理」心得，簡單準備好冬粉、蔬菜等自己喜歡的配料，搭配李錦記叻沙濃湯，Do Re Mi So，濃郁南洋風味上桌，「帶點微辣，主要是濃郁蝦漿味跟椰奶香味，隨意加上自己手邊的配料，人人都可以煮出叻沙料理～不用準備一大堆調味料調半天，還一大鍋吃不完」，原PO分享也吸引網友留言回覆「想吃」。

▲▼李錦記濃湯包。（圖／記者黃克翔攝）

▲私廚女王Irene對快速料理相當拿手，以李錦記濃湯包變化出三種簡單好上手的家常菜。

▲▼李錦記濃湯包。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼李錦記濃湯包。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼李錦記濃湯包。（圖／記者黃克翔攝）

▲叻沙、川式擔擔、番茄三種口味都濃郁道地，想加什麼食材就加什麼食材，時刻變換不同料理，餐餐吃也不膩。

李錦記濃湯包有叻沙、川式擔擔、番茄三種口味，叻沙濃湯使用精選椰漿粉、辣椒及香料製成濃縮湯底打造，道地南洋風味，一聞到味道彷彿就身處新加坡，省去自己熬煮濃湯的時間，一包一人份，拆開加熱方便快速，煮好麵條、加入喜歡的火鍋料、溏心蛋、魚片，倒入叻沙濃湯煮滾後再放上一把九層塔，香氣撲鼻，鮮甜美味的正宗叻沙麵就能上桌；以精選花生、芝麻等製成的川式擔擔濃湯，花生香氣和濃厚湯底完美相襯，私廚女王Irene以方便取得的絞肉醬搭配細麵，再撒上些許蔥花點綴，一秒升級為豪華版川式擔擔麵，嚐一口就像打開任意門來到四川，喜歡吃辣的人必嚐；喜歡吃義大利麵也沒問題，筆管麵燙熟、培根炒香，將小番茄對切後淋上李錦記番茄濃湯，濃郁的茄汁筆管麵輕鬆上桌；也能用洋蔥、蔬菜、胡蘿蔔等食材，熬煮出0難度羅宋湯，還可做成茄汁燴飯、番茄鍋等料理，不能出國沒關係，在家中就能用舌尖環遊世界。

李錦記濃湯包不加味精、不加防腐劑，不考驗技術、也不考驗你刁鑽的味蕾，享用美味沒有多餘負擔，滿滿異國風味一次端上餐桌，認真防疫也要認真吃飯，快來鍛練廚藝，讓李錦記助你一臂之力。

想要瞭解更多嗎？

☑李錦記官網：https://tw.lkk.com/zh-hk/products?saucetype=soup-base

☑李錦記台灣FB粉專：https://www.facebook.com/LeeKumKeeTaiwan/

☑李錦記愛料理平台：https://icook.hk/users/leekumkee

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