天天自煮欠一味！「海中牛奶」一匙入味秒助攻

▲全台瘋自煮管理曬廚藝，全靠蠔油一匙入味助攻更美味。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

防疫期間宅在家，許多料理小白紛紛加入自煮管理行列，意外發現原來煮出三杯雞、醬燒豆腐、蔥爆牛肉、紅燒豬腳到炒飯、炒麵…這些家常料理作法並不難，跟著料理網紅的影片步驟做完總有7分像，然而打卡曬廚藝背後的現實總是殘酷的，看起來美美的料理吃起來老是覺得欠一味？原來是少了享有「海中牛奶」美名的鮮蠔製作而成的「李錦記舊庄特級蠔油」一匙入味秒助攻，令人大讚不愧是有百年歷史的蠔油界名牌。

▲百年歷史的「李錦記」是真蠔油的世界暢銷品牌。

▲以真鮮蠔提煉而成的李錦記舊庄特級蠔油質地濃稠口味豐富，輕鬆一匙入味做出好料理。

由於李錦記舊庄特級蠔油是採用「真鮮蠔」提煉而成的鮮蠔精華，帶有鮮蠔的鮮甜與自然風味，在調味使用上也比素蠔油更能提升食材鮮味， 口感豐富更有層次，這種「一匙入味」的神奇效果絕對不是坊間素蠔油所能比擬，默默成為許多中菜主廚拍攝料理教學時，留一手的關鍵醬料，讓自煮料理吃起來和看起來一樣美味。

▲李錦記舊庄特級蠔油用途廣妙用多，用來醃漬冷凍肉可以去除冰箱氣味。

「李錦記舊庄特級蠔油」無論用在醃、炒、滷、拌、蒸各種家常料理方式都合用，不僅在料理時可減少醬油、鹽巴用量，就能一匙入味提升菜餚的口味層次，用法也很多元，像是在備料醃漬時加一匙即可去除冷凍肉品的冰箱味；由於質地濃稠，在勾芡煮炒的料理過程也不必再加太白粉，免去許多繁瑣的做工與添加物，使用多用途的「李錦記舊庄特級蠔油」，讓料理變得方便又輕鬆。

▲李錦記舊庄特級蠔油在中式料理常見的炒滷拌蒸都適用。

為鼓勵努力在家挑戰自煮料理的大家，特別限量推出優惠組，買一瓶「李錦記舊庄蠔油510克優惠組」隨瓶附送一瓶李錦記甘甜滷醬油207毫升 (適用於各式燉滷、涼拌料理)，之後不論是到全聯、家樂福、大潤發、愛買補貨，或是透過線上網路商城直送到家。限量優惠，售完為止。

註：創始於1888年，至今已超過百年歷史的世界暢銷醬料品牌「李錦記」，透過自家管理鮮蠔養殖場從源頭把關鮮蠔品質，再以嚴謹鮮蠔熬煮工藝製成，不僅無添加防腐劑還取得清真認證，是真正符合國際飲食潮流趨勢的優質醬料。