盾牌牙醫斷言「628不會解封」：中央接管雙北才有21天解封可能

▲盾牌牙醫斷言，628不會解封。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

在太陽花學運阻擋警民衝突，人稱「盾牌牙醫」的史書華，22日下午在臉書發文，不但斷言稱「6/28不會解封」，並強調除非中央接管雙北，才有21天內解封的可能，否則大家就要繼續關在家裡。

史書華臉書發文開頭就怒嗆，「現在在訂6/28的飯店的人，是智障嗎？給我好好待在家！」

史書華強調，「6/28不會解封、不會解封、不會解封，分區解封也沒有意義」，看雙北放爛兄弟繼續惡搞，北農、士林長照機構、疫苗之亂（一到三類都約不到疫苗）沒有造冊、沒有疫調，把市政當實驗品，從口罩機、老人自己上網預約打疫苗、甩鍋特權疫苗、用疫苗預防北農感染擴散，「在在顯示有多蠢」。

▲盾牌牙醫史書華認為，中央接管雙北才有可能21天內解封。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）



史書華說，除非中央接管才有可能在接管後21天解封，不然大家就繼續關在家吧，到時候經濟崩潰大家餓死，都算雙北兄弟的。

《ETtoday新聞雲》獨家掌握行政院22日上午開會，討論三級警戒延續二週至7月12日，所有管制措施暫不鬆綁，表演場館、電影院、美術館、博物館等，維持「關閉」的管制等級。對此中央流行疫情指揮中心回應，23日下午2時記者會正式對外說明。史書華是否神預言628不會解封，也將在23日的記者會正式揭曉。

