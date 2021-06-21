雨彈狂炸「全台水庫進帳6788萬噸」　南部可望轉為減壓供水黃燈

▲曾文水庫。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

豪雨帶來豐沛雨量，南部今（21）日出現單日累計200毫米降雨量，依經濟部水利署即時統計，全台水庫預估將有6788萬噸進水量，其中南化水庫已滿庫，曾文與烏山頭水庫合計將有5400萬噸，挹注南部水情，旱災中央災害應變中心明日開會可望決議嘉南地區轉為減壓供水黃燈。

水利署官員指出，從昨日起受豪雨氣候影響，台南各主要水庫進水情況良好。南化水庫已於昨天下午滿庫，持續自然溢流中，肩負農業灌溉重任的曾文水庫及烏山頭水庫總蓄水量超過2億立方公尺，對吃緊水情有正面助益。

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水情仍然吃緊，嘉南地區的曾文及烏山頭水庫灌區今年第一期稻作，中央拍板因缺水休耕，水利署官員指出，目前南化水庫累計降雨量為208.6毫米為最大贏家，推升南化水庫有效蓄水率達100%；曾文水庫蓄水量1億6260萬立方公尺，蓄水率31.91%；烏山頭水庫蓄水量5036萬立方公尺，蓄水率64.09%。

針對嘉南地區二期稻作能否如期供灌，官員表示，近期持續有豪雨特報，對水情有正面助益，也有利於南部二期稻作供灌，將提報旱災中央災害應變中心跨部會討論。

另外，水利署官員指出，因應接下來可能的大規模降雨，已做好各項防汛整備及盤點作業，各水庫管理中心油料存量達7天以上，搶修人員及機具機動待命，確保設施於豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。