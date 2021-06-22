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鄭運鵬「一句話」酸爆柯文哲情緒性發言　網加碼：一定要配溫開水

▲▼ 台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲ 台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

北農群聚感染爆發，台北市長柯文哲稱確診者是從基隆、新北來的，基隆市長林右昌不滿回嗆「甩鍋」、「真的很不爽」。對此，柯文哲22日於疫情應變記者會上表示「這是情緒性發言」，隨後，民進黨立委鄭運鵬在臉書酸爆，「完全沒有必要，市長發言一定要搭配丟病歷」。

針對北農群聚，林右昌昨在臉書表示，柯市長甩鍋，說有一半病例都是來自新北跟基隆，「我不知道侯市長聽到這個說法吞不吞得下去，但是我是真的覺得很不爽！」更喊話柯文哲，6/28日全國能不能解封、三級降二級，關鍵就在柯市長！

柯文哲表示，「像這種都是情緒性發言，沒有必要」，因為北農的特殊點在於，多數員工戶籍在台北不到一半，在台北市的又不是全部都在萬華，有很多戶籍在外縣市，疫調資料是要跟其他縣市拿，才能做綜合疫調，這部分都要再做檢討。

鄭運鵬在臉書狠酸，「市長沒有丟病歷的發言，就算是情緒性發言！」、「完全沒有必要，市長發言一定要搭配丟病歷」。不少網友也留言，「丟啦哪一次不丟」、「台北市民快受不了，怎麼有這種市長」、「一定要搭配溫開水」、「跟嗽精一樣，一定要搭配溫開水。」、「不丟病歷的不是好市長。」

▼鄭運鵬酸柯文哲。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲▼鄭運鵬酸柯文哲。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）
 

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