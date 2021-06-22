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高雄孕婦接種「一張圖秒懂」　施打3途徑20合約醫院曝光

▲高雄市府22日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市府針對孕婦打疫苗相關服務。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心最新新冠疫苗接種對象，孕婦被列為第六類，且即日起可以開始接種，更宣布孕婦可由目前供應疫苗種類擇一接種，高雄市也針對孕婦施打疫苗做好安排，產檢時跟醫師討論，評估完開立轉診單，原來醫院或大型接種站，不管到哪裡，都有專車接送。

▲高雄市府22日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

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▲高雄20家孕婦疫苗合約醫院。（圖／高雄市府提供）

高雄市開放1至5類的孕婦即日起開始施打，6月23起擴及所有孕婦，雖然一開始市長陳其邁與中央宣布僅前三類身份的孕婦可接種莫德納疫苗不同調，但隔一天中央宣布即起所有孕婦皆可選擇施打AZ疫苗或莫德納疫苗。

「超前部署」的陳其邁於22日的防疫會議後記者會表示，孕婦施打疫苗有三途徑，假如原就診醫院就是20家提供孕婦疫苗合約醫院，就能夠經過醫師評估後直接在原醫院施打，如果平時就診醫院非合約醫院，就請自己的婦產科醫師評估，並開轉診單到合約院所或是大型接種站接受接種。

也可選擇每週六日下午14時至16時30分到巨蛋及鳳山體育館大型接種站，於26日以後持原婦產科醫師開立的轉診到報到，可先打專線預約8220300，攜帶健保卡、媽媽手冊、及原產科醫師開立「轉診單」即可施打。

另外，孕婦同樣也有熱血計程車免費接送打疫苗服務，得先打電話向區公所預約。

高醫院長鍾飲文表示，而孕婦是否可以接打疫苗，鍾飲文肯定地說：「建議接種」，優先選擇mRNA疫苗，妊娠任一期(一、二、三)皆可施打，哺乳中也可以施打疫苗，身體產生抗體，會出現在母乳之中，對新生兒有保護效果，但施打前一定要仔細評估，若施打完有不良反應要立即跟主治醫師聯絡。

時間對我們來說完全沒用！

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