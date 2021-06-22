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連兩天確診跌破百人！　急診醫曝2條件「才能解除三級警戒」

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲連續兩天，全台單日新增確診人數降至兩位數。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著連續兩天確診跌至2位數，加上原訂「三級警戒期限」6月28日逼近，究竟能否順利解封或降級，大家都密切關注。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就列出2條件，表示必須都符合才能解封，同時他也樂觀表示，逐漸接近目標了，「我們繼續努力。」

謝宗學稍早在「Dr. E 小兒急診室日誌」提到，連續兩天確定病例跌破百人，死亡率高峰也過了；然而，要解除三級疫情警戒，必須符合以下條件，其一是「單日感染源不明原因的本土病例小於10人」，另一個則是「單周社區群聚事件小於3件」。

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謝宗學表示，目前逐漸接近上述目標，還得繼續努力；另外，針對疫苗大量施打在高齡長者身上，接著陸續發生時間序列相關的死亡事件，而引發的緩打潮，他直言，「2009年H1N1新流感疫情也有類似的狀況。」

▲▼高雄巨蛋20日出現排隊人潮施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲出現疫苗緩打潮。示意圖，與本文無關。（圖／記者吳世龍攝）

當年，讓大量民眾接種新流感疫苗後，雖然疫情快速得到控制，亦出現許多時間序列相關事件，包括猝死、流產、癌症、感染等，只要是接種疫苗後出現「不好」的事件，通通會被懷疑與之相關，導致越來越少人願意接種，間接造成隔年再次爆發新流感疫情。

謝宗學接著指出，「事實上，大部分時間序列相關事件，後來被證實和疫苗無關。」同時，他歸納出感染症和疫苗接種的循環：

1.疫情爆發，許多人因病過世
2.抱怨疫苗不足，社會出現缺少疫苗的集體焦慮
3.疫苗出現，民眾瘋狂搶打
4.大量接種疫苗後，出現各式各樣時間序列相關事件
5.明顯緩打潮出現，疫苗覆蓋率不足
6.回到「1」，疫情再次爆發，許多人因病過世

▲台中打疫苗。（圖／市府提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／市府提供）

他解釋，上述循環在每次感染症疫情爆發時都會出現，已經發展超過80年的流感疫苗尚且如此，更別說上市不到1年的新冠肺炎疫苗，惡性循環只會更嚴重。

最後，謝宗學也強調，「沒有完全無風險的決定，只有利大於弊的考量。若超級擔心疫苗可能的副作用，不要勉強接種，只是要承擔染病重症死亡的風險。每一個決定都有風險，選擇相信的方向並承擔風險，這樣就可以了。」

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