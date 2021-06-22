苗栗孕婦即起「任選莫德納、AZ」　與北農往來鄉親10醫院快篩

▲苗栗縣22日新增1例本土確診者，為集中隔離檢疫所的外籍移工。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心22日通報，苗栗縣新增本土確診病例1例，1例為外籍移工，皆為6月初隔離於集中檢疫所，採1人1室隔離10到14天，皆無公共活動史，現於集中檢疫所隔離中，對於社區及工廠不會再產生影響；另外，即起開放孕婦施打新冠疫苗，但務必先透過婦產科醫師接受超音波、血壓等懷孕狀態檢查。

苗栗縣政府表示，新冠肺炎移工疫情，目前皆為工廠或家庭接觸者感染，為了防止疫情擴散至社區，能早期發現潛在感染者，縣長徐耀昌為了能夠即早發現潛藏在社區的無症狀感染者，號召縣內的為恭、大千、苑裡李綜合、慈祐、大眾、重光、弘大、通霄光田、大順及協和等10家醫院，皆已加入社區篩檢行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣政府公告，22日起縣內孕婦可自行選擇疫苗至縣內6間醫院施打。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐耀昌表示，即日起到6月27日止，對象為設籍或居住在苗栗市、頭份、竹南、造橋、後龍及三灣等六個鄉鎮，有確診個案之行政區，憑身分證戶籍、有居住事實（憑水電單據或租賃契約佐證或農會開立之證明）及與台北農產運銷公司有業務往來的鄉親，可洽相關醫院快篩，但為避免群聚，以分段分流及預約方式辦理。

另外，為加強孕婦對新冠肺炎抵抗力；自22日起開放孕婦施打新冠疫苗並可任選AZ、莫德納，但務必先透過婦產科醫師接受超音波、血壓等懷孕狀態檢查，確認寶寶健康狀況後，可洽本縣部苗、為恭、大千、苑裡李綜合、重光、通霄光田等6家醫院接受施打。

烹飪手藝大躍進

►80歲嬤「只記女兒在頭份」 桃園獨自搭車南下體力透支倒街頭