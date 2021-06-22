報答台灣！立陶宛捐2萬劑AZ疫苗　指揮中心：謝謝遙遠的朋友

▲立陶宛宣布援助台灣2萬劑AZ疫苗。（圖／立陶宛推特）

記者洪巧藍／台北報導

立陶宛政府22日宣布，將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，預計於9月底前運送。總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）說明，「我們希望做得更多，但我們盡力而為。」指揮中心今日晚間表示，謝謝這位距離台灣那麼遠的朋友，在自己仍有疫情之下，仍願意提供疫苗予台灣一起共同抗疫，指揮中心代表全台人民，對立陶宛說聲謝謝。

國內發生本土疫情，疫苗接種需求大增，然而國內取得疫苗卻仍有不足。繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗、美國加碼捐贈250萬劑莫德納疫苗之後，立陶宛也對台灣予以援助。

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立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）對此在推特發文表示，「立陶宛政府今早通過捐贈台灣2萬劑疫苗。能以小小的行動與台灣人民團結對抗新冠肺炎，令我感到自豪。熱愛自由的人們應該互相關照！」

經濟與創新部長阿莫奈特（Ausrine Armonaite）則表示，「立陶宛將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，作為人道主義救援。台灣在2020年初提供10萬片我們當時非常缺乏的醫療口罩。對於幫助真朋友，我們絲毫沒有猶豫！」

中央流行疫情指揮中心今晚表達萬分感謝與感動。謝謝這位距離臺灣那麼遠的朋友，在自己仍有疫情之下，仍願意提供疫苗予臺灣一起共同抗疫，指揮中心代表全臺人民，對立陶宛說聲謝謝！