央視探營解放軍首艘075「海南」兩棲攻擊艦　15層樓高比肩航母

▲解放軍首艘075型兩棲攻擊艦海南艦。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》昨（22）日播出直擊解放軍首艘075兩棲攻擊艦「海南艦」的節目片段，揭秘海南艦可運載的裝備及執行任務能力。由於兩棲攻擊艦須囊括陸、海、空立體作戰及登陸裝備，因此，海南艦15層樓高的艦體空間龐大，高度相較於大陸兩艘航母遼寧號及山東號不遑多讓。

▲海南艦內車輛庫可搭載多輛主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，海南艦的甲板佈局和航空母艦類似，採用緊湊型的邊島式佈局，最大限度提高甲板作業面積。作為大陸自主研發的首型兩棲攻擊艦，海南艦擁有兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強的自我防衛能力。

▲海南艦除搭載攻擊型兩棲登陸武力，自身還備有防衛力量。（圖／翻攝央視）

海南艦艦長閭勇軍曾執行過海軍亞丁灣護航、馬航搜救等多項重要任務，同時他還擔任過三種不同型式艦艇的艦長，經驗十分豐富。閭勇軍表示，艦體內的塢艙主要搭載氣墊艇或通用登陸艇，車輛庫主要搭載主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲。

▲海南艦艦載直升機起降訓練。（圖／翻攝央視）

此外，海南艦還可透過兩個通道同時調運直升機，包括前方的一部舷內升降機及後方的艉部升降機。海南艦相關人員也在鏡頭前操演直升機起降訓練，兩架次直升機同步在艦上起飛及降落，指揮員在航空艦島上觀察甲板作業情況，並引導直升機起降。飛行結束後，直升機經過固定，隨即轉運至停機位或機庫。