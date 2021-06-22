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張競解密解放軍「039C」潛艦上海現身：能夠讓您看的就不怕您看

▲張競透露，解放軍新型潛艦實在上海，非外界揣測的武昌舊船廠。（圖／翻攝中戰略協會研究員張競臉書）

▲張競透露，解放軍新型潛艦實在上海，非外界揣測的武昌舊船廠。（圖／翻攝中戰略學會研究員張競臉書）

記者魏有德／綜合報導

一段解放軍新型潛艦「039C型」常規動力潛艦畫面近日在網路上曝光，不少人截圖分析其背後意義或所在位置，藉此研判發展時程。對此，中華戰略學會研究員張競博士指出，許多軍迷相信這艘新型潛艦還在長江，藉由拖船傍拖助航行駛，其實若是認真對比，就應該掌握到拖船作業水域，會與大家所臆測之該艦造船廠存在多少距離。

▲解放軍新型潛艦於上海現身。（圖／翻攝中戰略協會研究員張競臉書）

▲解放軍新型潛艦於上海現身。（圖／翻攝中戰略學會研究員張競臉書）

張競表示，最新照片曝光後，由於背景有座跨江大橋，所以還是有人認為，該艦應當停在張之洞路以南武昌船廠老廠區碼頭，而那座橋是跨越長江之雄楚大街高架橋，「殊不知武昌船舶重工集團為配合地方政府建設發展，整個生產基地搬遷至新洲區雙柳廠區，整個生產早就步入正軌，所以新艦在舊廠區產製可能性極低。再加上碼頭設施與周邊建物也相差甚大，因此提出這種泊位判斷，顯然是不及格。」

對於最新照片中，新型潛艦帆罩後方出現的075型兩棲攻擊艦身影，再對比該兩棲艦周邊龍門吊車，張競認為，依此可以判斷該艦泊位是在黃浦江內中華船廠碼頭，「可以更加確認新型潛艦確實是在上海現身。」

張競還指，另張照片顯示碼頭邊吊車、紅色廠房、水塔、特色平房以及跨江大橋橋墩直立白色建物，該艦應當是靠泊在上海楊浦大橋旁，黃浦江邊滬東船廠碼頭。

▲▼解放軍039C隱形潛艦曝光。（圖／翻攝YouTube／xi zhu）

▲解放軍039C隱形潛艦照片曝光後，引起全球軍事專家熱議。（圖／翻攝YouTube／xi zhu）

至於照片曝光後，外界議論的新型潛艦曝光背後意涵，張競強調，其實只要上網查一下「歇浦路口售票處」，就會發現停泊位置近在咫尺，「連翻牆都不必。」張競提到，「要讓某些自以為是的西方專家理解，這些照片真是沒有那麼神秘，但就是沒有辦法把他們偷窺引發瘋狂情緒澆熄。」

張競表示，西方許多軍事觀察家或是紙上練兵型戰略家，總是不相信中國大陸對於軍事機密，早就是轉型到，「能夠讓您看的，就是不怕您看的；西方指控中國大陸各項事務政策都不透明，到現在都已經變成自己騙自己。」

張競指出，情報分析是項極度枯燥乏味無趣之事，黨政文件汗牛充棟文字對比，影像判讀訓練要靠千萬張照片墊底，才能夠真正讓判讀人員打通任督二脈，看到地形地物，就能夠知道照片顯示位置在那裡！

▲解放軍新型潛艦現身上海，遠方為075兩棲攻擊艦。（圖／翻攝中戰略協會研究員張競臉書）

▲解放軍新型潛艦現身上海，遠方為075兩棲攻擊艦。（圖／翻攝中戰略學會研究員張競臉書）

從解放軍新型潛艦照片釋出的訊息來看，張競認為，新型艦進駐上海，後續測試評估驗證作業，必然就是重頭戲，「先導艦如果表現讓人滿意，繼續量產才有後戲，所以這將是值得關注議題。」

此外，「潛艦從長江口出海測試，美日機艦是否會在外海等待，針對新型艦掌握其相關聲紋與電子參數資料，這個不說大家都猜得到，只是現在共機必然會在東海空域強勢對應，強權情報蒐集亦不可能隨心所欲，情報偵蒐相互較勁精彩可期。」

張競提醒，儘管武昌船廠是建造潛艦主力，但是其他船廠亦有建造潛艦實際業績，所以在新艦移泊上海進行測試驗證過程中，其他船廠將是如何參與，確實具有指標意義，未來是否會有多個船廠參與量產，對此必須前瞻思考多加留意。

張競強調，面對中國大陸軍事發展與活動，大家還是要正常思維，「昨晚我在嘲笑西方朋友，您們很多偏見會讓本身看不清，更想不透基本道理，但沒想到對方反唇相譏，您們天天聲稱共機飛航繞臺就是擾臺，難道也不反省自己也是坐在井底？這個回馬槍真是戳到讓我無法辯解，只能相互苦笑，每個人都有自家政客要灌食的迷幻藥啊！」

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