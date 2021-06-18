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現身武漢航母樓　傅前哨：殲-31將是新型艦載機的首選

▲第二架殲-31實現首飛，武器艙可放下六枚帶展翼導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲殲-31武器艙可放下六枚帶展翼導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

 軍武中心／綜合報導

隨著003航母全面趕工打造，大陸下代艦載機的選擇似乎也浮出檯面，最新曝光的照片顯示，武漢航母樓上疑似擺放了一架FC-31（殲-31），說明解放軍正在評估該機是否能作為最新型的航母艦載機。軍事專家傅前哨指出，殲-31將可能是新型艦載機的首選，未來相當長一段時間內與殲-15搭配是較好的組合方式。

據美國《TheDrive》網站發表的文章稱，一名中國軍事及航空航天觀察家從網路的照片中發現，一架疑似殲-31的戰機出現在武漢，同時包含雙傾斜尾翼，雙引擎和高座艙在內，這些殲-31的熟悉配置都能從後部清楚看到。儘管該照片沒有標註日期，但其判斷這是最近所拍攝。

除此之外，武漢航母模型上的艦島也已經更新，很可能就是正在打造的003型航母，這將是中國海軍的第3艘航空母艦。該報導指出，衛星和航空攝影師圖片已表明003型航母逐步成形，美國五角大廈曾在2020年向國會提交的一份年度報告中稱，FC-31仍在持續更新發展，可能用於出口或作為中國海軍航母下一代隱形艦載機，而這次曝光的照片則為該機未來成為新一代艦載機提供有力的證據。

▼航拍照曝光顯示，003航母艦首採用直通甲板設計，除了2條彈射器已上艦外，第3條彈射的甲板模塊也在一旁完成組裝。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼最新航拍照曝光顯示，003航母艦首採用直通甲板設計，除了2條彈射器已上艦外，第3條彈射的甲板模塊也在一旁完成組裝。（圖／翻攝自大陸網站）

對於上述消息，大陸軍事專家傅前哨也認同殲-31很可能是解放軍研發新型航母搭載的艦載機的首選。他向《環球時報》表示，在航母的模擬平台上擺放艦載機，就說明可能有某一型航母今後有望裝備這種艦載機。「這種等比例的模型與平台可以測試艦載機在航母甲板上的系統性運作，包括起飛、著艦和停放，及一些設備的兼容性等。」

傅前哨認為，FC-31上艦並不意味著要取代目前遼寧艦和山東艦上的殲-15，在未來相當長一段時間內，FC-31與殲-15會是搭配使用的關係，「FC-31是中型四代機，殲-15是重型三代機，這樣搭配使用格局在近期內乃至今後相當長一段時間內，是一個比較好的組合方式。」

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