　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

科創版新貴「納微科技」開盤大漲1052%　中一簽獲利17.2萬元

▲蘇州納微科技股份有限公司。（圖／翻攝納微科技官網）

▲蘇州納微科技股份有限公司。（圖／翻攝納微科技官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國產色譜填料龍頭企業納微科技今（23）日登陸科創板，發行價為8.07元，開盤隨即大漲1052%，一舉刷新註冊制新股上市首日開盤漲幅紀錄。收盤時，納微科技報90.18元，漲幅微降至1017%，最新市值約360億元人民幣。依收盤價粗估，中一簽（500股）約可以獲利4.1萬元人民幣（約17.2萬元新台幣）。

▲納微科技登陸科創板首日開盤便創下最高漲幅紀錄達1052%。（圖／CFP）

▲納微科技登陸科創板首日開盤便創下最高漲幅紀錄達1052%。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，多支新股於今年上市首日表現搶眼。其中，4月9日上市的創業板新股中金輻照漲幅高達920.59%。包括中金輻照在內，今年共有10支新股首日漲幅超過500%。不過上述10支新股在首日之後勢頭不再，上市後5日多數呈現不同程度的回落。

公開資訊顯示，納微科技是一家從事高性能奈米微球材料研發、規模化生產、銷售及應用服務，為生物醫藥、平板顯示、分析檢測及體外診斷等領域客戶，提供核心微球材料及相關技術解決方案的高新技術企業。

招股書顯示，自2018年到2020年，納微科技的總體營業收入分別是8239.58萬元、1.3億元和2.05億元（人民幣）。生物醫藥方面是納微科技的主要應用領域，相關產品和服務收入分別佔納微科技主營業務的71.24%、76.76%和83.64%。歸母淨利潤也保持穩定增長，2020年增幅高達210.31%。
 

ET快訊
台大醫院又添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列
快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況
三級警戒延712！　六都首長「解封關鍵曝光」
公職妹「20歲買1200萬房」原因驚呆！　內行精算：一定賺
憂變種病毒！祕魯返台祖孫確診　小黃司機、乘客、好友、2家人全
陳其邁劍指新北「錯失3次機會」！　害高雄2家庭7人染疫
疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯爆紅　「男客吃完超爽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4歲小女童走失！尋獲時「坐在20m高懸崖」　網驚喊：她是怎麼到的？

女上廁所聽到嘶嘶聲　馬桶吸盤拉出2公尺長「超粗黑蛇」嚇壞！

科創版新貴「納微科技」開盤大漲1052%　中一簽獲利17.2萬元

影／中共「百年黨慶」倒數　北京天安門封閉現場直擊

確定了！ 港蘋紙本24日最後一期...網路版凌晨起不再更新

香港航空傳下午宣布「大規模裁員」　或只剩最少100空服員

上廁所14秒就中！女子「無罩害153人」確診…Delta傳播率超強

香港《蘋果日報》違反國安法添1人　《蘋論》主筆李平遭逮捕

壹傳媒復牌無望？　港媒：股票「恐變廢紙」

恐怖Delta病毒！「出現在同一間餐廳」4人染疫　10天可傳五六代

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

4歲小女童走失！尋獲時「坐在20m高懸崖」　網驚喊：她是怎麼到的？

女上廁所聽到嘶嘶聲　馬桶吸盤拉出2公尺長「超粗黑蛇」嚇壞！

科創版新貴「納微科技」開盤大漲1052%　中一簽獲利17.2萬元

影／中共「百年黨慶」倒數　北京天安門封閉現場直擊

確定了！ 港蘋紙本24日最後一期...網路版凌晨起不再更新

香港航空傳下午宣布「大規模裁員」　或只剩最少100空服員

上廁所14秒就中！女子「無罩害153人」確診…Delta傳播率超強

香港《蘋果日報》違反國安法添1人　《蘋論》主筆李平遭逮捕

壹傳媒復牌無望？　港媒：股票「恐變廢紙」

恐怖Delta病毒！「出現在同一間餐廳」4人染疫　10天可傳五六代

違停口罩遮車牌！他傻眼「想導正歪風」　老司機4招給難看

吳秉恩隊內賽找回球速確認沒傷　一度猶豫選秀決定相信自己

獨／江美琪大陸Long Stay將打疫苗！　曝6歲兒「超強技能」打趴同齡

陳子玄「低胸細肩帶」火辣自拍照掀暴動！　豐滿上圍快包不住

南韓賣翻「法式草莓泡芙星冰樂」台灣上市啦　冰甜滋味一喝就愛上！

陳冲：英國入CPTPP是警鐘　台灣再不積極「恐被供應鏈跳過」　　

台大醫院又添2醫護染疫！院長室首發院內信提醒「48人遭匡列」

「最美皇后」秦嵐41歲素顏根本少女！　躺床自拍無P真面目超震撼

吳鳳科大USR社區課程線上交流　疫情宅在家學十八般「手工藝」

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀笑噴：穿著歐告的惡魔

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

大陸熱門新聞

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

廈門21日新增6例「境外移入」　全部來自台灣

「遊戲王卡」拍賣價飆破3.7億！26歲原卡主身分曝

確定了！ 港蘋紙本24日最後一期...網路版凌晨起不再更新

港大：科興疫苗抗體過低　難過入境測試

香港《蘋果日報》內部人士透露：25日停運，發行100萬份報紙告別

恐怖Delta病毒！一架染疫航班就擊破深圳疫情防線

談東升西降　中共文膽：發展不容打壓

巨大打樁機突砸馬路！壓扁Honda2人慘死

澳門：台灣移入確診者「隱瞞去過印度」

女上廁所聽到怪聲　拉出2公尺黑蛇

他瞞老婆網購PS5！快遞小哥半夜送貨悲劇了

埃及出發2恐怖航班落地！　機上108人PCR陽性

壹傳媒復牌無望？　港媒：股票「恐變廢紙」

更多熱門

相關新聞

三級警戒延長至7／12　分析師點名台股受惠受害股

三級警戒延長至7／12　分析師點名台股受惠受害股

國內疫情持續延燒，指揮中心指揮官陳時中今天公布，全國三級警戒延長兩週至7月12日，分析師指出，此消息先前就已有傳聞，在現階段維持不變情況下，對於台股影響不大，反倒是受美股影響較為關鍵。

台股第三季迎電子股與除權息旺季　法人：逢低布局5G+ESG

台股第三季迎電子股與除權息旺季　法人：逢低布局5G+ESG

快訊／台股急拉近兩百點！拉台積電出航運　陽明長榮跌逾9％

快訊／台股急拉近兩百點！拉台積電出航運　陽明長榮跌逾9％

當沖過熱惹禍！萬海單日爆7563萬元鉅額違約交割

當沖過熱惹禍！萬海單日爆7563萬元鉅額違約交割

台股漲逾百點！台積電、聯電回穩　高端漲逾4%

台股漲逾百點！台積電、聯電回穩　高端漲逾4%

關鍵字：

科創板股市登陸漲幅首日

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面