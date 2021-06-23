科創版新貴「納微科技」開盤大漲1052%　中一簽獲利17.2萬元

▲蘇州納微科技股份有限公司。（圖／翻攝納微科技官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國產色譜填料龍頭企業納微科技今（23）日登陸科創板，發行價為8.07元，開盤隨即大漲1052%，一舉刷新註冊制新股上市首日開盤漲幅紀錄。收盤時，納微科技報90.18元，漲幅微降至1017%，最新市值約360億元人民幣。依收盤價粗估，中一簽（500股）約可以獲利4.1萬元人民幣（約17.2萬元新台幣）。

▲納微科技登陸科創板首日開盤便創下最高漲幅紀錄達1052%。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，多支新股於今年上市首日表現搶眼。其中，4月9日上市的創業板新股中金輻照漲幅高達920.59%。包括中金輻照在內，今年共有10支新股首日漲幅超過500%。不過上述10支新股在首日之後勢頭不再，上市後5日多數呈現不同程度的回落。

公開資訊顯示，納微科技是一家從事高性能奈米微球材料研發、規模化生產、銷售及應用服務，為生物醫藥、平板顯示、分析檢測及體外診斷等領域客戶，提供核心微球材料及相關技術解決方案的高新技術企業。

招股書顯示，自2018年到2020年，納微科技的總體營業收入分別是8239.58萬元、1.3億元和2.05億元（人民幣）。生物醫藥方面是納微科技的主要應用領域，相關產品和服務收入分別佔納微科技主營業務的71.24%、76.76%和83.64%。歸母淨利潤也保持穩定增長，2020年增幅高達210.31%。

