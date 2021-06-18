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經濟部遭爆發「暗黑疫苗問券」？　台南議員：工業區也強迫造冊？

▲王家貞指控經濟部疑為配合中央要求人民表態施打高端疫苗意願，在北中南各地的工業區，利用問卷方式，進行造冊施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」意願調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王家貞指控經濟部疑為配合中央，要求人民表態施打高端疫苗意願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員王家貞指出，經濟部疑為配合中央，要求人民表態施打高端疫苗意願，在北中南各地的工業區，利用問卷方式，進行造冊施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」意願調查，並「誘導」民眾不願意施打者就不能列進名冊中的情事。

▲王家貞指控經濟部疑為配合中央要求人民表態施打高端疫苗意願，在北中南各地的工業區，利用問卷方式，進行造冊施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」意願調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市議員王家貞17日下午5時許，接獲在工業區工作的民眾陳情表示，日前被廠商或公司通知，要求回覆是否同意經濟部工業區調查「國產疫苗或指定疫苗」施打意願，但卻沒有給予疫苗的詳細說明書及相關資訊，並表示若不願打國產疫苗或指定疫苗者，則予以不列名造冊並收回其問卷調查，讓公司內的員工們人心惶惶，擔心害怕政府是不是拿最弱勢的勞工和移工開刀，把最基層的勞工們當白老鼠實驗？

王家貞表示，蔡政府強勢支持「高端」國產疫苗，雖已進入緊急申請使用授權（EUA）階段，但至今仍未正式拿到衛福部緊急授權，正當國內嚴重的鬧著疫苗荒之際，蔡政府不僅不想方設法、竭盡心力儘速取得國際有效疫苗，還萬般阻撓民間企業及團體進口救命疫苗，國內的施打疫苗的氛圍非常詭譎不安，讓人終日提心吊膽，心情沮喪。現在竟為了護航未經三期測試的國產疫苗，經濟部進行引發員工民眾恐慌、讓人心驚膽跳的「國產疫苗」或「指定疫苗」調查造冊。

▲王家貞指控經濟部疑為配合中央要求人民表態施打高端疫苗意願，在北中南各地的工業區，利用問卷方式，進行造冊施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」意願調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，施打疫苗對象的重要性排序，孰輕孰重，政府都一一落實了嗎？為何要在台中工業區、嘉義朴子工業區、及台南工業區、高雄岡山本洲產業協進會及中興工業區…等多數工業區，進行這種不尊重人民自由意志施打的意願調查呢？讓整個工業區的員工們心理充斥著強烈自我表態的精神壓力，同時整個工作環境也瀰漫著一股不安、猜忌的氣氛。

▲王家貞指控經濟部疑為配合中央要求人民表態施打高端疫苗意願，在北中南各地的工業區，利用問卷方式，進行造冊施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」意願調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞重批，民進黨政府這種起人疑竇、令人恐懼的為接種意願「超前部署」表態調查；為高端疫苗「超前授權」的EUA認證的操作手法，反而讓人覺得蔡政府因對高端疫苗不信任，而加以動手動腳；與對基層勞工的不尊重及不疼惜愛護的心虛表現。若未來施打後，民眾生命健康安全出現問題後，誰能負責？執政者？還是接種本身？所造成的雙重打擊，又將情何以堪？又該如何收拾殘局？

王家貞說，誠如國民黨江主席所言，蔡政府難道要拿工業區的基層員工，乃至全民上下都當無國際認證疫苗的白老鼠嗎？讓產業的基層無助的疑惑與不安？王家貞直言，執政黨在國產高端疫苗連緊急授權都未通過的情況下，就急於進行造冊施打並威脅無意願者，如此這般的「鍾情」、「關愛」、「護航」，豈是將人民百姓的健康、性命視為兒戲？當作實驗品？然而，守護人民的生命、財產的安全是政府最重要的責任、讓人民安居樂業、免於恐懼是政府責無旁貸的職責，不是嗎？

對此，台南市和順工業區理事長陳文祥表示，請藍色政治人物別扭曲事實，台灣政治人物不分顏色要為2300萬人民爭取權益，而不是口水戰，擾亂民心。陳文祥表示，中華民國工業區廠商聯合總會發表聲明並強調，他們工業區目前調查有意願注射疫苗的廠商（老闆）及員工（外籍移工）全部採自由報名，沒強迫，也沒有說是打國產疫苗或國外疫苗。這不是白老鼠實驗，工業區根本不在第1-9類的注射範圍內。陳文祥說願意帶頭注射國產疫苗，廠商或員工（外勞）都採自由注射意願。

▲王家貞指控經濟部疑為配合中央要求人民表態施打高端疫苗意願，在北中南各地的工業區，利用問卷方式，進行造冊施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」意願調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市和順工業區理事長陳文祥表示，願意帶頭注射國產疫苗，廠商或員工（外勞）都採自由注射意願。

陳文祥說，聯合總會聲明說得很清楚，他們調查廠商員工施打意願，通知中寫明：「施打時間、疫苗種類、目前尚未有詳細訊息」，可見這是總會做先期作業，並無疫苗施打時間表，也不確定會施打何種疫苗。接種疫苗無關政治，相較嚴峻疫情，此事件實微不足道，請勿再扭曲解讀，希望紛爭就此而止，也期盼朝野、全民共同努力共渡難關。

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