成人打完疫苗就沒事？　英學者警告：屆時學校恐變「病毒溫床」

▲英國醫學專家表示，未來新冠肺炎疫情將在各級學校集中發展。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

歐美國家搶拚疫苗接種率，然而，英國有專家指出，一旦成年人全數接種疫苗完成，新冠病毒就只能集中在那些未接種疫苗的年輕族群身上，各級學校可能就此成為新冠病毒的溫床。據最新數據顯示，英國目前病例以每天3%到6%速度增長，Delta變種病毒累計病例突破7.5萬人。

根據《太陽報》報導，英國萊斯特大學（University of Leicester）呼吸科學教授朱利安（Julian Tang）表示，隨著越來越多18歲以上的民眾接種疫苗，未來病毒將集中在那些未接種疫苗的年輕人當中，這將會導致學校成為病毒溫床，首見於印度的Delta變種病毒病例恐將激增，甚至出現新變異株。

▲報導指出，兒童染疫較容易為輕症，但仍會傳播病毒。（示意圖／路透）

報導指出，雖然兒童感染新冠肺炎的症狀較輕，但他們仍然可以傳播病毒，而且Delta變異株的傳染性遠高於原始毒株，對此，專家仍認為接種疫苗能成功降低住院率。朱利安教授就向《衛報》表示，英國目前數據顯示，絕大多數病例是發生在30歲以下，且未接種疫苗的人。

報導提到，目前看來唯一的解方是讓更年輕的人群接種疫苗，但目前為止仍有許多國家苦於疫苗短缺，此一作法在國際上不會受到歡迎。英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）表示，據了解，疫苗接種與免疫聯合委員會應該不會建議18歲以下兒童接種疫苗。據悉，目前為止英國已有超過7.5萬起Delta變種病毒確診病例與73例相關死亡，其中34人未接種疫苗，11人接種過一劑疫苗，26人接種了兩劑。

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