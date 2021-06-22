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社會 社會焦點 保障人權

割喉牙醫1死2傷！國立高材生3度判無期　遺孀泣：台灣成免死天堂

▲▼台中南區牙醫驚傳兇殺案，賴姓男子到診所找擔任牙住的妹妹要錢不成，竟然持刀攻擊診所醫生、護士。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴姓男子殺死牙醫及傷害2名女護士，更一審判無期，褫奪公權終身。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

震驚社會的台中牙醫診所1死2傷命案，台中高分院更一審22日宣判，仍維持原判，依殺人罪判行兇賴男無期徒刑，褫奪公權終身。死者王冠中醫師妻子淚泣法院外，她認為王醫師生存權沒受到國家保護，台灣司法已成為假藉精神疾病之名傷害人命的免死天堂，希望政府、總統能正視思覺失調傷害人命議題。

33歲賴姓男子畢業於國立中興大學，澳洲打工度假返台卻求職不順，他將自己的不順遂怪罪於家人及妹妹。過去他曾因思覺失調症到醫院門診治療約9年，4年前認為病情好轉，沒有繼續就醫，也因此身心障礙證明遭註銷。

賴男在2018年5月某日到妹妹工作的麗緻牙醫診所找她，卻遭診所護理師阻撓，憤而持刀刺死保護護理師的牙醫師王冠中，2名女護師也遭刺傷，遭依殺人罪起訴。

賴男一審時表示，案發時他認為護理師敷衍欺騙他，只想傷害一下，行為時不知在做什麼。事後又改口認罪，說以為殺人就會判死刑，器官捐贈文書都已簽好。他當庭對家屬說「不好意思」卻未道歉，說自己會在「死時地下跟他（指王冠中）道歉」，請求法官減輕其刑。

全案2019年1月30日宣判，合議庭審酌賴男受思覺失調症影響，僅因對妹妹長期相處不睦，即不顧兄妹情誼，案發前找妹妹不成，就依他的殺人計劃前往妹妹工作處所，殺死妨礙他找妹妹的王姓牙醫師及殺傷素無仇隙的2名護理師，惡性重大。其犯案時因精神障礙等缺陷，致其辯識行為違法或依其辦識行為能力顯著降低，依法減輕其刑。最後依殺人罪判賴男無期徒刑，褫奪公權終身，刑後監護5年。

▲▼ 狠殺牙醫遭判無期徒刑 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲ 王妻與律師家屬對於法院判決無法認同。（圖／資料照）

台中高分院2020年4月29日宣判，認為賴男在犯案的當下處辨識力極低的狀態，精神狀況非常不好，因此依法減刑，判無期徒刑。死者家屬依然不能認同在上訴最高法院，後發回台中高分院更審。

賴男與辯護律師在更一審期間，依然辯稱賴男犯案時精神狀況不穩，否認殺人犯意，請求減輕其刑。但死者家屬仍希望法官處以極刑，才能還死者一個公道。被害者家屬也提出刑事附帶民事訴訟，被害人暨家屬共8人總共求償2549萬2614元，目前案件審理中。

今天上午，台中高分院宣判，雖認定賴男犯案時雖無精神耗弱狀況，但仍維持原判判他無期徒刑，褫奪公權終身。全案仍可上訴。王冠中遺孀聽聞宣判後，在法院外掩面哭泣，對判決結果無法接受。

王妻說，「王醫師的生存權真的沒有被國家保護。台灣司法又再一次要向國人宣告，台灣已經成為精神疾病患者或者有心人士，假藉精神疾病之名傷害人命的免死天堂。」這個案子，法官可以忽略榮總專業鑑定報告，同意凶嫌拿大學時的成績表現，監獄裡的教化紀錄和抄經紀錄，法官即已心證兇嫌他有悔過之心。如果兇嫌真有悔悟，會想盡辦法彌補及承擔他的過錯，但這三年來被告與賴家有重頭到尾對我們被害人家屬不聞不問，他們有想盡辦法彌補嗎？他們有真誠的想要賠償嗎？沒有！

王妻說，她衷心再一次懇請政府，再一次懇請總統聽說小老百姓的心聲。台灣社會殷殷期盼的司法是能夠守護善良百姓，生命財產安全的正義司法，不畏強權的正義司法！懇請您正視思覺失調傷害人命的議題，及假藉思覺失調傷害人命、詐騙司法逃避死刑造成的社會效應。儘快司法改革，落實司法正義，這樣我們這些小百姓對司法才會有信心！

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