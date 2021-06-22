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社會 社會焦點 保障人權

以為要偷車！管理員「4秒痛毆頭背3下」竟打死人　判刑7年定讞

▲▼球棒,棍棒,謀殺,家暴。（示意圖／Pixabay）

▲誤以為偷車而打死人，大樓管理員遭判刑定讞。（示意圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市某大樓王姓管理員，2019年10月間清晨4點左右，一名男子在管理室外牽機車，王男誤以為對方要偷機車，而出來查看。但對方竟嗆聲並出手推王男，王男大怒，取出木棍在4秒內朝對方的頭、背痛毆3下，結果對方倒地後因顱內出血死亡。一審將王男判刑5年，二審加重為7年，全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

判決指出，位在高雄市苓雅區正義路上的某大樓，2019年10月間發生一起死亡案件。大樓王姓管理員在凌晨3點50分左右，發現林姓男子在大樓前騎樓牽機車，發出聲響。王男以為對方要偷車，走出管理室查看，林男看到管理員後，先嗆聲「你在看三少（台語）」，之後推了王男一把。王男不滿，返回管理室拿出1支圓形木棍回到騎樓，立即持木棍於4秒之內毆打毫無防備而站在騎樓之林男背部及頭頸部後側3下，林男倒地。

林男倒地後，王男也沒有查看他的傷勢，又持木棍朝林男的腿部毆打2下。王男見林男倒地不起，遂撥打119緊急救護電話，請求派車將林男送醫，王男也向到場的警察承認自己就是動手毆打者。林男雖被送往國軍高雄總醫院急救，仍於5天後因遭以棍棒毆打頭頸部外傷，導致腦幹及上脊髓損傷，顱內出血及腦髓腫脹死亡。家屬提告，王男被依照「傷害致人於死罪」提起公訴。

一審法院認定王男有罪，判刑5年。案件上訴二審，高雄高分院審理後，仍認定王男有罪，審酌他被嗆聲、推了一把後，「不思以理性方式解決問題，因惱怒鑄成本件被害人死亡而不可挽回之大錯」，「造成被害人家屬在毫無預期之狀況下突失至親，悲痛莫名之結果，被害人之母親需承受白髮人送黑髮人之痛，精神上承受之痛苦更是無法言喻。」

高雄高分院更認為，「被告於本院審理時，雖坦承傷害致被害人於死之犯行，但卻又避重就輕辯稱：我打被害人3 ，被害人倒地後，我是用棍子撥他，要叫醒他，並不是要打被害人云云，對其犯行尚無完全之悔意。」再加上並未達成和解，高雄高分院因此加重改判有期徒刑7年。全案再上訴第三審，最高法院22日駁回上訴定讞。

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