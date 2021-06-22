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北農爆群聚　逛市場「這舉動」恐釀染疫風險

▲▼三級警戒滿月新北樹林博愛市場身分證分流，平日人潮減少，假日會稍多。（圖／記者呂佳賢攝）

▲農委會指出，24日凌晨起，進入台北第一、第二批發市場場域，無論員工及承銷商皆須持有快篩陰性證明使得進入場域從事交易行為。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔子柔／綜合報導

台北農產運銷公司肩負大台北地區及中南部蔬果批發重任，爆發群聚確診45人，讓不少民眾擔心起市場、超市的染疫風險。中原大學生科系副教授招名威指出，目前去傳統市場的風險比較高，更提醒最好避免「聞水果」的動作。

根據《聯合報》報導，北市市場處批發市場科科長張育瑋表示，產地會將一大綑已包膜封好的蔬菜直接運到北農，北農再分貨給超市量販在北部的各門市，分貨員並不會直接碰到菜。

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▲▼新北樹林博愛市場，菜攤陳先生，菜價受到中南部乾旱及前陣子豪雨影響，菜價稍漲，進貨量也減少三成，勉強還能撐下去。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北樹林博愛市場菜攤指出，菜價受到中南部乾旱及前陣子豪雨影響而升高，進貨量也減少三成。（圖／記者呂佳賢攝）

中原大學生科系副教授招名威則指出，新冠病毒透過飛沫侵入口鼻感染，民眾逛市場時應做好個人外部防護措施，拿了青菜就不要再觸碰眼耳鼻口，回家時再用酒精消毒一遍外包裝，避免生吃青菜。

招名威表示，大家在超市通常會落實量體溫、消毒、戴口罩等措施，而傳統市場雖然分流，但人數仍偏多，也不知道有沒有人偷拿下口罩，另外，許多人習慣在挑水果時拿起來聞，如果病毒停留在蔬果表面，用口鼻去接近的風險很高。

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