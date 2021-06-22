白俄羅斯強迫客機落地逮反對派人士　西方祭新一輪經濟制裁

▲白俄羅斯先前迫使客機降落首都，逮捕反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。（圖／路透）

文／中央社布魯塞爾／華盛頓／倫敦21日綜合外電報導

西方強權今天對白俄羅斯實施新一輪制裁，以共同回應白俄羅斯上月強制瑞恩航空公司一架班機降落並逮捕機上一名記者的行為，此事很可能還會招致進一步經濟制裁。

歐洲聯盟、美國、英國和加拿大今天將白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府的更多官員、國會議員和部長列入黑名單。白俄羅斯空軍5月23日將瑞恩航空（Ryanair）自希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的班機攔截，被西方指為國家打劫行為。

歐盟以及美、英、加3國發表聯合聲明說：「對於魯卡申柯政權一再侵犯人權、基本自由以及國際法，我們一致感到深刻關切。」

「我們一致呼籲這個政權，終結對自己人民的壓制。」

這些西方國家政府今天宣布採取禁止入境、凍結資產和制裁白俄羅斯國有企業等措施，以圖對魯卡申柯加大施壓。魯卡申柯被控在去年8月選舉中舞弊並打壓反對勢力，以延長他至今已27年的政權。

今天宣布的制裁措施使歐盟制裁名單上的白俄羅斯國會議員、官員、法官和軍事指揮官人數達到166名，其中78人是在今天被列入黑名單。