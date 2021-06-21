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社會 社會焦點 保障人權

疫情期間載廢棄物亂丟「偷燒味道藏不住」　無良男遭羈押禁見

▲高雄市鳥松區某處遭違法棄置廢棄物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市鳥松區一處山坡地人煙稀少，遭不肖人士隨意丟棄廢棄物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

竟然有人利用防疫期間，趁機任意棄置及焚燒廢棄物，嚴重污染環境，高雄一名石姓男子從5月起駕駛車輛到鳥松某處山坡地上隨意丟棄裝潢廢木材、石膏板、廢輪胎等廢棄物，還利用深夜燒毀，但味道太重遭檢舉，檢方認為他有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲高雄市鳥松區某處遭違法棄置廢棄物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲違法棄置廢棄物現場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市政府環境保護局接獲民眾檢舉高雄市鳥松區一帶，夜間有不明燃燒異味，經環境保護局前往巡查，發現可疑污染源，報請橋頭地檢署偵辦，經專案小組運用科技器材連日蒐證，於17日上午持搜索票前往鳥松區灣裡段某土地執行搜索，當場查獲裝潢廢木材、石膏板、廢輪胎等廢棄物及一輛挖土機，另拘提犯罪49歲的石姓嫌犯到案說明。

▲高雄市鳥松區某處遭違法棄置廢棄物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲違法棄置廢棄物現場，有燒毀痕跡。（圖／記者洪靖宜翻攝）

專案小組調查發現，石嫌疑似從110年5月起，駕駛自用小客車載運混合廢棄物，到該處棄置，再趁機焚燒處理，此處是偏山坡地，平時人煙稀少，這塊地也非石嫌擁有，因此地主是否知情或是在不知情的狀況下被傾倒垃圾，檢警還要查。

▲高雄市鳥松區某處遭違法棄置廢棄物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲違法棄置廢棄物現場，有燒毀痕跡。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經檢察官訊問後，認為他涉犯《廢棄物清理法》第46條及《刑法》第175條放火罪等罪嫌重大，且有勾串滅證、反覆實施放火行為之虞，而有羈押之必要，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

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