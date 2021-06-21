3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機　網紅：需噁心讚嘆

▲高雄市警察局旗山分局提供員警清理路面落石的照片 。（圖／旗山分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市連日大雨造成山區土石鬆落阻礙交通，對此高雄市警察局旗山分局發出新聞稿以及照片，表示員警發現有巨石阻礙交通，員警徒手將落石移到路旁邊，同時提供員警「清理落石」的畫面，不過面對這樣的新聞稿，基層員警狂轟：「作秀作過頭」、「長官你怎麼不去站來拍」。

旗山分局在21日下午1點半左右發出新聞稿以及6張照片，表示甲仙區山區連日大雨導致土石鬆落，落石阻礙交通，所以甲仙分駐所的所長跟員警在19日下午3點巡邏時，行經甲仙區南光巷、寶隆里兩處，發現有一巨石及大小不一之落石滑落於路中央阻礙車輛通行，警方遂先行擺放交通錐及封鎖線，並於現場實施道路交通管制，減少用路人危害，「並徒手將落石移除於路旁，及通報甲仙工務段及旗美工程養護隊清理現場落石」。

▲高雄市警察局旗山分局提供員警清理路面落石的照片 。（圖／旗山分局提供）

同時6張照片當中的2張，還有員警徒手清理落石的畫面，就是這2張照片引發基層員警罵聲一片，就有基層員警表示遇到這種落石，應該是要「不用親力親為，可以通報相關單位來處理就好，如果突然崩塌的話就被活埋了，像是之前在山區服務時也遇過積水土石滑落，通報環保局來清除，然後在前後路段警戒」。

另外也有警官痛批：「作秀作過頭」，他分享日前在高雄市某長官在群組跟同事說「在下雨時勤務照，不拿傘更好」，這一段話是被轟爆：「別人小孩死不完」、「長官你怎麼不去站來拍」，所以這名接受訪問的警官說：「警察排除臨時危害狀況，秀過頭，排除狀況是臨時性，非為作秀而創造美美的照片」。

▲基層員警製作諷刺「長官作秀作過頭」的梗圖 。（圖／員警提供）

▲基層員警製作諷刺「長官作秀作過頭」的梗圖 。（圖／員警提供）

知名網紅警眷谷百合質疑：「通知曾文工務段，然後警方自己發新聞稿？要發新聞稿也是曾文工務段的事。公關是在猴急什麼」？她痛罵：「長官會說保護人民生命財產安全、是警察的職責，只要是舉手之勞的事，每個警察都樂意去做。既然如此，請幫執行的第一線員警爭取堆高機等工具，因為徒手搬重石很容易造成人體的傷害。警察的生命財產安全與人民是平等的。既然已通知曾文工務段，就不用發新聞稿搏版面。比起順暢安全的路段，長官更想要的是噁心的讚嘆」。所以她也呼籲警界長官們：「不要一直鼓吹基層進行危險的工作，等出事時再來悲痛」。

▲基層員警製作諷刺「底下的人做到歪腰」的梗圖 。（圖／員警提供）

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