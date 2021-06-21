以為關鐵門沒人知！菜販群聚打牌　警從「信箱投入口」抓包

記者洪靖宜／高雄報導

高雄苓雅區一戶民宅傳出打牌聲，警方到場後鐵門緊閉，但仍可聽到傳出嘻笑聲，透過鐵門上的信箱投入口一看，果真有5人在屋內打牌聊天，屋主稱邀友人到家中談生意，後來因為無聊才說要打麻將，全被依法開單，5人加一加至少得遭罰30萬以上。

▲警方透過信箱投入口發現5人在屋內打牌聊天 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警從鐵門上的信箱投入口向裏頭的人喊話要求開門 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄三多路派出所於20日14時30分許，接獲報案稱有人違規在室內群聚打麻將，員警火速到場後，發現住宅鐵門緊閉，但屋內卻不時傳出談笑聲及麻將聲響，員警先透過鐵門的信箱投入口往屋內一看，果然發現屋內有5名男子群聚，其中4人正打麻將，另1人則在場觀看，且5人均未戴口罩，警方先錄影蒐證，接著要求住宅內民眾開門配合稽查。

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

屋內有67歲的林姓屋主與住在高雄其他區的楊姓、黃姓、林姓及遠從台南來的方姓友人，林姓屋主是名菜販，供稱是與其它人一同討論近期菜價等議題，由於疫情期間又適逢雨天無處可去，因此才邀來到住處談生意，隨後又覺得大家難得在疫情期間相聚，一時興起才提議以打麻將作為休閒娛樂，原以為拉下鐵門就不會被發現。

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方全程錄影蒐證後，依據《傳染病防治法》第37條規定，室內5人以上群聚，每人最高可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰，依規定開立舉發單，函報衛生局裁罰，因一時無聊手癢打牌，至少得吃上30萬元以上罰鍰。

時間對我們來說完全沒用！

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