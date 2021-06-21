　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

以為關鐵門沒人知！菜販群聚打牌　警從「信箱投入口」抓包

記者洪靖宜／高雄報導

高雄苓雅區一戶民宅傳出打牌聲，警方到場後鐵門緊閉，但仍可聽到傳出嘻笑聲，透過鐵門上的信箱投入口一看，果真有5人在屋內打牌聊天，屋主稱邀友人到家中談生意，後來因為無聊才說要打麻將，全被依法開單，5人加一加至少得遭罰30萬以上。

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方透過信箱投入口發現5人在屋內打牌聊天 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警從鐵門上的信箱投入口向裏頭的人喊話要求開門 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄三多路派出所於20日14時30分許，接獲報案稱有人違規在室內群聚打麻將，員警火速到場後，發現住宅鐵門緊閉，但屋內卻不時傳出談笑聲及麻將聲響，員警先透過鐵門的信箱投入口往屋內一看，果然發現屋內有5名男子群聚，其中4人正打麻將，另1人則在場觀看，且5人均未戴口罩，警方先錄影蒐證，接著要求住宅內民眾開門配合稽查。

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

屋內有67歲的林姓屋主與住在高雄其他區的楊姓、黃姓、林姓及遠從台南來的方姓友人，林姓屋主是名菜販，供稱是與其它人一同討論近期菜價等議題，由於疫情期間又適逢雨天無處可去，因此才邀來到住處談生意，隨後又覺得大家難得在疫情期間相聚，一時興起才提議以打麻將作為休閒娛樂，原以為拉下鐵門就不會被發現。

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄民宅5人群聚打牌遭警方逮個正著 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方全程錄影蒐證後，依據《傳染病防治法》第37條規定，室內5人以上群聚，每人最高可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰，依規定開立舉發單，函報衛生局裁罰，因一時無聊手癢打牌，至少得吃上30萬元以上罰鍰。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

中山大女教授「洗評論換分數」續集！　畢業生發動連署要教育部查

打疫苗遇80年前國小同學！2阿公驚喜相逢：我明天還要去趴七辣！
 

ET快訊
快訊／北市將開罰禾馨違規打疫苗　「一部分打了關係企業」
北農突傳47人染疫！　柯文哲曝原因
快訊／萬華大樓廁所驚見屍體！　身軀已腐爛
快訊／北農群聚擴大要休市？　柯文哲回應了
快訊／北農群聚染疫　他警告：萬華進入「第三波感染」
快訊／柯文哲提新戰術：北農4000人全部抓來打疫苗
護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」　網嚇：太噁了
快訊／北市清零計畫破功？　柯文哲點名士林、萬華擴散
頭痛到眼前一片黑！她曝「莫德納第二劑」最折磨：這麼痛是第一次
快訊／疫苗接種站淹水！　籃球場變水池急換場地

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園駕駛精神不濟一個彎「逆向對撞」　車頭全毀2人送醫

快訊／萬華民眾「陳屍大樓廁所」！警破門驚見身軀腐爛

國3雲林古坑段白車撞護欄翻滾成廢鐵　駕駛一度受困

蟑螂屍體躺在便當盒！高雄男傻眼超想吐　衛生局稽查結果曝

淹水分不清稻田還是道路　彰化女騎士溺水命危送醫搶救

台南95歲婦打疫苗後3天陳屍浴室　家屬希望不解剖：讓母親安息

看護拿高粱灌鼻胃管！中風男昏迷嘔吐家屬怒告...不起訴原因曝

大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂　各地災情頻傳

中醫診所主任竟下藥性侵女會計還刪監視器畫面　重判10年定讞

以為關鐵門沒人知！菜販群聚打牌　警從「信箱投入口」抓包

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

受不鳥啦！自然課輪流養鵪鶉 輪到女兒剛好停課...媽秒崩潰

桃園駕駛精神不濟一個彎「逆向對撞」　車頭全毀2人送醫

快訊／萬華民眾「陳屍大樓廁所」！警破門驚見身軀腐爛

國3雲林古坑段白車撞護欄翻滾成廢鐵　駕駛一度受困

蟑螂屍體躺在便當盒！高雄男傻眼超想吐　衛生局稽查結果曝

淹水分不清稻田還是道路　彰化女騎士溺水命危送醫搶救

台南95歲婦打疫苗後3天陳屍浴室　家屬希望不解剖：讓母親安息

看護拿高粱灌鼻胃管！中風男昏迷嘔吐家屬怒告...不起訴原因曝

大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂　各地災情頻傳

中醫診所主任竟下藥性侵女會計還刪監視器畫面　重判10年定讞

以為關鐵門沒人知！菜販群聚打牌　警從「信箱投入口」抓包

釜山「肖豬哥」前市長性騷女職員！檢方求處7年徒刑：罪證確鑿

不斷更新／全台各縣市「微解封」懶人包　4條件有望逐步開放

柯文哲提這幾種人應打莫德納　「AZ疫苗較有血栓問題」

打完新冠疫苗「抗體數值」仍太低？　紐時：很多人這2點做錯！

米蘭男裝周／FENDI掀男生「炫腹潮」！　薰衣草紫、乒乓球包夢幻破表

65位運動員錄製影片感謝一線防疫人員　齊喊「台灣加油」

七六人83%晉級機率遭淘汰　主帥瑞佛斯遭譏「被翻盤」

劉雨柔1小時「地獄級健身」學生全濕！　隱居防疫變了：自己好沒出息

柯震東家中驚見蟑螂崩潰哭臉！　纏鬥20分不敢撿屍體：我要搬家了

快訊／北市準備開罰禾馨違規打疫苗　「一部分打了關係企業」

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

社會熱門新聞

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

「九龍宮」廟地值3戶帝寶　女地主逼玉皇大帝搬家

畫面曝光！屁孩跑山逆向超車　撞到180度迴轉卡車內

大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂

三峽民宅驚見10狗屍　疑似餓死慘狀曝

警官走私「觀音王」10億安毒　偷渡逃亡落網原因超瞎

三峽450坪舊衣回收廠大火　焦味北市都聞到

衝刑案現場撞車　海山分局偵查隊副座掛彩

豐田86逆向超車對撞全毀　三峽拓海骨折受困

九龍宮玉皇大地連兩勝後官司逆轉敗　關鍵原因曝

法官當吹哨者檢警譁然！

吳宗憲捐快篩遭噹　鄧長安：我里民不是乞丐

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

更多熱門

相關新聞

應屆畢業生看過來！　就職滿3個月可領3萬元補貼

應屆畢業生看過來！　就職滿3個月可領3萬元補貼

全台升級至三級警戒至今已超過1個月，交通運輸、餐飲旅宿、藝文等內需消費的商業服務業產業莫不受到衝擊，但伴隨畢業季的到來，應屆畢業生求職更顯得艱難，對此勞動部自即日起推出4大措施，以協助青年朋友提升職能與儘速就業。

即／高雄山區豪大雨！那瑪夏接種站淹水了

即／高雄山區豪大雨！那瑪夏接種站淹水了

「保單借款紓困」利率僅1.28％　每人1家公司上限10萬

「保單借款紓困」利率僅1.28％　每人1家公司上限10萬

上銀捐贈50座無塵正壓採檢亭　助醫護人員在零風險環境下採檢

上銀捐贈50座無塵正壓採檢亭　助醫護人員在零風險環境下採檢

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄打牌

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

傳「不敢脫」錯失《色戒》　女星揭與湯唯關係

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面