「戴半套」被揪出是通緝犯　他沿路講幹話逗警大笑...背後有辛酸

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名駕駛因為未戴好口罩，引起員警注意上前關切，沒想到卻意外發現這名駕駛剛被因為詐欺通緝，駕駛表示自己沒有收到地檢署寄給他的執行單，所以根本不知道，不過他卻非常樂觀，並沒有因為要進派出所發怒氣或不配合，還頻頻講幹話讓員警狂笑。但警方在了解他的通緝案件之後，私下說他跟《做工的人》一樣，表現雖然開心，但生活的辛酸與悲哀，還真的「無人知」。

▲一名陳姓男子因為沒戴好口罩，員警勸導意外發現他是通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

19日晚間11點30分左右，兩名員警騎車經過超商的時候，發現休旅車違停，駕駛座的門半開，而駕駛口罩沒有戴好，拉到下巴的地方，所以上前勸導，同時瞭解他的身份，發現這名49歲的陳姓男子在5月31日被屏東地檢署通緝，原因是詐欺，陳男當下表示不知道被通緝了，沒收到地檢署的通知。

面對如此窘境，陳男非常豁達，頻頻跟警察講幹話，員警在押他回派出所的車上，他逗得員警一直狂笑，來到派出所前還開玩笑說「要驗一下某」，與過去通緝犯或是因案進派出所的人表現出大怒、冷漠或是不配合相較，陳男像極了「老朋友」。

▲一名陳姓男子因為沒戴好口罩，員警勸導意外發現他是通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他表示，詐欺案件主要是因為工程款項跟對方有認知差異，所以被告詐欺，員警才知道他是「做工的人」，就像是電視劇《做工的人》當中描述的，外表歡樂，但了解之後才能夠知道他們生活的辛酸與悲哀，員警雖然能夠理解，但一切還是得依法處理，陳男也坦然接受法律的裁決。

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