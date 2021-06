加拿大學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗　國際網友戰翻

▲美國贈送250萬劑莫德納疫苗給台灣,卻受到加拿大學者質疑。(圖/指揮中心提供)



記者林彥臣/綜合報導

美國贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗,在20日下午抵台,可以說是解決台灣疫情的重要及時雨。不過一位加拿大的語言學者考夫曼(Steve Kaufmann)則發文認為,台灣是富裕國家,不需要接受疫苗捐贈,在真正重要的時刻,美國卻不允許根據商業合約出口。雖然他的內文其實是質疑美國控制疫苗出口,不過卻讓國際網友,為台灣的處境戰翻。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)19日在推特上發文,提到捐贈給台灣的疫苗即將離境,不過考夫曼(Steve Kaufmann)卻在該則推文回應表示,台灣是一個富裕國家,不需要捐贈疫苗,美國不允許根據正常的商業合約出口疫苗,歐盟卻允許,加拿大可以獲得比利時供應的疫苗,卻不能從美國獲得疫苗供應。

▲加拿大語言學者認為,台灣是富裕國家,不需要從美國獲得捐贈的疫苗。(圖/翻攝自Steve Kaufmann twitter)



對此有來自國際間的網友解釋台灣的情況,「你顯然沒有費心花個5秒鐘Google現況」、「中共阻止台灣購買疫苗,沒有其他國家受到中國阻礙,只有台灣」、「台灣有錢,但不能得到我們想要的,只是因為中國不高興,不是錢的問題,你去看看2003年SARS台灣人經歷了什麼」、「我是在台灣的加拿大人,關於台灣你不知道的事情是,我們想作為一個國家購買疫苗,卻總被中國攔住」、「中國干預疫苗採購,台灣幾乎沒有公開的國際支持,台灣是美國獲得晶片的重要供應商,捐贈給台灣的疫苗,也只佔捐贈給全球疫苗的0.5%」。

不過考夫曼也回應強調,他是台灣的粉絲,台灣人受過良好的教育,文雅又有禮貌,是一個值得遊覽的好地方,美國應該更早允許出口,包括台灣從美國購買的疫苗,台灣不需要捐贈,台灣有能力從美國供應商獲得疫苗,貿易行為不該受到政府阻撓,疫苗應該捐給買不起的窮國。

Taiwan is a wealthy country, doesn't require donations of vaccine. When it really mattered, the US didn't allow the export of vaccine based on normal commercial contracts, whereas the EU did. Canada was able to get vaccine supply from Belgium not the US.