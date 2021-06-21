看病不能忍！兒科醫師呼籲：出現這「2症狀」儘速就醫

▲在疫情之下，很多民眾身體出現狀況時會選擇先忍下來不去看醫生。（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

本土疫情持續延燒，加上政府呼籲「非必要別出門」，讓不少民眾身體出現狀況時，會因為不敢出門選擇先「忍」下來，柚子小兒科診所歐淑娟醫師在粉絲專頁呼籲，當發生「大量流血的外傷」及「意識不清/意識變化的病況」時，一定要儘速就醫。

歐淑娟醫師說明，當出現「大量流血的外傷」，第一步直接加壓按住傷口，若無法順利在10分鐘內止血，表示可能需要縫合、打破傷風針、傷口清創等處置，因此需要馬上就醫，另外，不管是腸病毒還是發燒感冒，只要有「意識狀態的變化」，都有可能是腦部遭受病菌攻擊的徵兆，必須儘早就醫。

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「孩子的小病小痛，有時也會演變成大問題」歐淑娟醫師也提醒家長不要忽略了孩子的小病小痛，像是「小於3個月的嬰兒發燒」、「超過3天高燒不退」、「氣喘發作的感冒」、「腹痛如絞」、「頭痛驚醒的夜晚」等狀況，當家長發現不對勁時，就必須要立即送醫。

歐淑娟醫師透露，「有不少慢性病用藥的患者不敢回診拿藥，病情沒有穩定控制，反而造成急性發作、需要就醫的狀況」，若是孩子有「氣喘、過敏性鼻炎」、「三高疾病」及「其他慢性病」，家長一定要帶著孩子按時回去追蹤，並強調「看病不能忍」，以免病發要掛急診。