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醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕：色黃又大片

▲▼夏天流汗腋下濕透。（圖／達志示意圖）

▲你最常出汗的部位就是腋下嗎？檢視自己是不是重口味或是愛熬夜？（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

夏季飆破35度高溫，加上一整天口罩戴緊緊，室外站沒幾分鐘，全身大汗淋漓！別以為「流汗」很正常，中醫師吳明珠表示，4個部位狂冒汗可能是身體的警訊，其中鼻子容易流汗與肺有關；額頭冒汗則是火氣大、肝陽上亢；胸口冒汗者則是脾胃失和表現；至於腋下汗水狂飆，最常發生在愛吃重口味，以及夜貓族身上。

中醫師吳明珠在《健康2.0》頻道中曾表示，4部位易爆汗可能是健康警訊。首先是鼻子易流汗者，以中醫而言「鼻子是肺的開口」，通常顯示肺陰不足、肺氣不夠，可能需要補氣。但最近因防疫戴口罩悶出的熱氣則不算，唯獨平時鼻頭就容易出汗者，甚至會凝結出一顆顆小水珠，就與肺有關。這種人對空氣冷熱較為敏感，於晨間及黃昏時對溫度調控較差，容易打噴嚏、流鼻水或鼻塞，還很容易疲勞。建議可食用白色食物，敲打肺經、雲門穴或中府穴都不錯。

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醫揭「4部位狂爆汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕：色黃又大片。（圖／截自《健康2.0》YouTube）

▲4個部位異常出汗，可能是疾病警訊，中醫師報你知。（圖／截自《健康2.0》YouTube）

再來則是額頭，吳明珠解釋，額頭易冒汗者代表肝陽上亢、火氣大，血液循環上升速度快，建議可食用枸杞、豆漿、牛奶、百合等滋陰食物一起搭配，忌諱吃燒烤、油炸類食物，若不忌口，恐連頭皮上面都會出汗，甚至狂冒痘子。

吳明珠接著說，胸口冒汗則是脾胃失和的表現，屬濕熱體質，稍微動一下循環量增加，毛孔也跟著出汗，因為脾胃集中於身體正中間、散熱速度最快。而脾胃失和者，這類人胃熱現象明顯，一定要補足水分、少喝飲料，攝取薄荷、菊花、冬瓜、苦瓜等食材，清熱解毒去痰濕。

至於最常見的「腋下容易出汗」，吳明珠指出，汗腺發達的人代表重口味、非辣不吃又愛熬夜導致心火旺，可發現許多考生穿白襯衫時，腋下處都會黃黃的，而腋下出汗又稱為黃汗、遍布範圍廣，建議口味上可能要清淡些。

醫揭「4部位狂爆汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕：色黃又大片。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

▲若是整天狂爆汗，可能是甲狀腺或是腎上腺疾病。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

家醫科醫師洪暐傑也曾在《醫師好辣》節目中分析，可從流汗揪出隱藏疾病，若是「夜汗」暗示著有結核菌的感染或是癌症腫瘤；一整天狂爆汗，可能是甲狀腺、腎上腺疾病；而感染發炎則會有「冷汗」表現，暗示身體不對勁，須特別留意；若是不流汗也有問題，除了中暑外，也可能是神經遭到壓迫或受損，即會發生不出汗的狀況。

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