北農4000人3天內打完疫苗　一張圖看柯文哲「暴力性」新戰術

▲北農2.0專案。（圖／台北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

台北農產運銷公司肩負大台北地區及中南部蔬果批發重任，爆發群聚確診45人，台北市副市長黃珊珊今（21日）上午前往北農視察快篩站動線，台北市長柯文哲在防疫記者會下令「暴力性處理」，3天內將北農4000人全面施打疫苗。

北農500名員工加上委外廠商、承包商等共計約4000人。柯文哲表示，北農疫情已經燒了一段時間及一定數量，限制人流、每周普篩，確認篩檢陰性才能工作，很多方法在沒有疫苗情況下是不得已的作法，但昨天已跟中央討論過，「決定換個戰術，全面打疫苗」。

「一個地區感染太多，與其普篩，不如暴力性處理」，柯文哲指出，全部都打疫苗，試試看新的戰術，在最短時間內，把北農運作相關人員，包含在職工作人員、承包商、送貨員等，全在2至3天內全部施打疫苗完畢，解決複雜群聚染疫問題。

黃珊珊指出，今日與農委會主委陳吉仲通過電話，考量北農肩負大台北地區蔬果批發重任，提供民生基本需求，「若有狀況會降載，但不會休市」，疫情目前掌握中，也透過精準疫調做打擊，盼疫情在一周內降溫。

柯文哲下午也在市議會備詢時進一步宣布，除了北農工作的4000人全數接種疫苗外，還有街友也要全部都打疫苗，未來凡是有太難處理的，就撥出疫苗、全部打掉。

新北市長侯友宜則說，新北果菜公司約有10%的交易與北農互相有流動，因此他宣布，基於與台北農產共同生活交易圈，機動快篩隊明（22日）起進駐板橋、三重批發市場，為兩場員工、行口攤商、板車及卸貨工等近1800人進行第二次快篩，並爭取第一線人員優先施打疫苗。

農委會宣布，從周四（24日）起，進入北農一市二市市場拍賣，不論員工、承銷人，全都必須持快篩陰性證明，才能進場交易；新北果菜市場也同步實施。

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