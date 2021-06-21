振興醫院幫連戰夫婦打疫苗　柯文哲：應該會罰

記者袁茵／台北報導

名嘴周玉蔻在臉書爆料，連戰夫婦在北投振興醫院打疫苗，而振興醫院則回應，是因為連戰罹患惡性腫瘤，必須經常進出醫院，容易受到感染，因此在主治醫師建議下施打。針對有無可能對振興醫院開罰？台北市長柯文哲表示，應該是會。

周玉蔻日前爆料，連戰夫婦已到北投振興醫院施打特權疫苗；而連戰辦公室主任彭國省則說明，連戰4月下旬開始密集到院檢查，當時疫情尚未爆發，直到5月下旬動完手術才出院，在醫院住了整整一個月，後來在主治醫師建議下進行打疫苗。

柯文哲21日赴台北市議會備詢。台北市議員江志銘詢問，好心肝診所因為幫非可接種對象的人打疫苗，導致要被台北市政府罰，那要不要罰幫連戰夫婦接種疫苗的振興醫院柯文哲表示，「應該是會。」

不過，台北市副市長黃珊珊則表示，這要請振興醫院說明，並且做相關陳述意見，查明後再辦理。

振興醫院先前表示，連戰夫婦雖然不在前三類施打順序，但連戰罹患惡性腫瘤，必須經常進出醫院，容易受到感染，因此在主治醫師建議下施打，院方得知政府即將開放75歲以上長者施打，才會基於人道立場，為連戰夫婦先施打疫苗。

而目前對於北市府揚言開罰，振興醫院21日傍晚則回應，遵照北市衛生局指示辦理。至於有沒有幫其他癌症患者接種疫苗？院方表示不予回應。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）