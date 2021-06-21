　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」！　已有4國通過：注意1情況不能混

▲嘉義縣第3波疫苗接種下修75歲以上開打。（圖／嘉義縣政府提供）

▲台灣還未開放疫苗混打，但有不少研究顯示，混打疫苗是安全有效的。（圖／嘉義縣政府提供）

記者葉睿涵／綜合報導

受新冠疫苗供貨延遲影響，不少國家在特定品牌疫苗不足的情況下，紛紛考慮採取「疫苗混打」措施，讓國人在接種第2劑疫苗時，施打不同廠牌的疫苗，以避免接種計劃受拖沓，許多醫學研究也正在測試「疫苗混打」的安全性與有效性。

據路透社等外媒報導，目前全球大部分的新冠疫苗都必須施打2劑，才能得到完整保護力，不過由於疫苗需求量大，廠家頻頻出現供貨不及的狀況，導致許多國家都考慮祭出「疫苗混打」的措施，以避免接種計劃受影響。

▲▼疫苗,輝瑞疫苗,莫德納疫苗。（圖／路透）

▲不少國家開始允許混打疫苗。（圖／路透）

在多數省份停打有血栓疑慮的AZ疫苗後，加拿大在6月2日宣布，修改疫苗相關指南，授權允許混打不同廠牌的疫苗。加拿大指出，如果民眾接種的第1劑疫苗是AZ疫苗，那第2劑可以打輝瑞或者莫德納疫苗，但如果第1劑打的是輝瑞或莫德納，那就不鼓勵民眾在第2劑施打AZ疫苗。

隨後，中東國家巴林（Bahrain）跟上腳步，宣布將為國人提供輝瑞疫苗作為加強劑。義大利和南韓也分別在6月14日和6月18日宣布，第一劑接種AZ疫苗的民眾，可以在注射第2劑疫苗時，施打不同廠牌的疫苗。

目前美國、英國、西班牙和泰國都在積極測試「疫苗混打」的安全性與有效性，據西班牙和英國的研究顯示，即使民眾施打的第2劑新冠疫苗，品牌和第1劑不同，但混打疫苗仍安全有效。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

散發迷人香氣！專櫃女香TOP4最低下殺999元

 
ET快訊
禾馨公開對話！衛生局人員求「幫打20瓶疫苗」：不然我們就慘了
全球疫苗混打成趨勢　已有4國通過：1種順序不能混
快訊／豪大雨將襲屏東　潘孟安急喊：明天暫停施打疫苗
快訊／宜蘭「失蹤確診者」在台北找到　足跡公布
快訊／禾馨公布跟北市衛生局完整LINE對話！　反駁找高嘉瑜喬
15年敵不過疫情！福容大飯店宣布這館9／1熄燈
看好了世界！本土降回雙位數「只花16天」　鄉民1點打臉：也是
快訊／小火鍋群聚擴大！員工外甥、外甥女也確診　累計9人染疫
本土降至雙位數「628解封？」　鄉民嚇傻：飯店、餐廳全訂滿
快訊／新北今增38人「板橋、中和最高」　各區染疫數曝光
LIVE／喬疫苗爭議　禾馨「公布接種名單」
LIVE／新北今+38例再創新低！　侯友宜說明最新狀況
印度神童預言又成真！這個國家也出事了「還談到台灣」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

剛度完蜜月！新婚夫妻離奇死在自家浴室　「一開水就被電擊」

接種會場冷藏庫溫度過高　日本：1002劑輝瑞疫苗報廢

接種疫苗「月經大出血」？　英4000女通報異常被列不良反應

法國地方選舉爆68%棄選！　馬克宏失利再遭「打耳光」

全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」！　已有4國通過：注意1情況不能混

日本首相菅義偉：東奧期間若發布緊急事態　不排除空場舉辦

驚！印度神童預言又應驗　以色列也出事了「影片還談到台灣」

汽旅偷拍「妖精打架」新招！房間油畫相框藏驚人細節：須即刻退房

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！　醫生：離胎盤太近了

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

剛度完蜜月！新婚夫妻離奇死在自家浴室　「一開水就被電擊」

接種會場冷藏庫溫度過高　日本：1002劑輝瑞疫苗報廢

接種疫苗「月經大出血」？　英4000女通報異常被列不良反應

法國地方選舉爆68%棄選！　馬克宏失利再遭「打耳光」

全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」！　已有4國通過：注意1情況不能混

日本首相菅義偉：東奧期間若發布緊急事態　不排除空場舉辦

驚！印度神童預言又應驗　以色列也出事了「影片還談到台灣」

汽旅偷拍「妖精打架」新招！房間油畫相框藏驚人細節：須即刻退房

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！　醫生：離胎盤太近了

【英語多益通】3句英文　讓你輕鬆表達斷線、當機和回音

神人貼對帳單「一個月賺70萬」　公開致勝4關鍵：完全不是賭博

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

Tiffany穿超難駕馭的「綁帶高跟鞋」撞小6歲Jennie沒輸　網：我穿變粽子

線上標售創鳳山地價新高　華友聯成最大贏家

快訊／禾馨秀「打疫苗883人名單」　反轟按規定施打還要出來說明？

確診數下降「死亡率卻飆至4.04%」！10天就增加1%　網揭上升主因

板橋社區群聚7人確診！住戶控管委會隱匿　主委喊冤：都有公告

陳方隅／日美疫苗先後援台　談疫下「防疫政治學」

旺宏捐贈陽明交大設立胡定華講座　延攬國際頂尖學者提升創新動能

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

中國恐嚇文件曝光！澳總理說服G7抗中

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

菲律賓簽約輝瑞　8月開始交貨

打完疫苗仍因變種病毒確診！日專家憂第5波疫情將來襲

哈利梅根Podcast節目半年只錄1集！每分鐘撈1800萬

美贈台疫苗加碼3倍！CNN：是為了抵制北京

長賜輪卡蘇伊士運河90天！　船東提新賠償方案

美前駐聯大使：若中國拿下台灣就完了

急徵醫師打疫苗！北海道捧「超高日薪4萬4」

海拔2000m裸身交纏！情侶野戰全都錄

母剖腹「嬰臉留超深刀傷」得縫13針

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

更多熱門

相關新聞

1分鐘搞定ETF、境外股票！　銀行業力攻「零接觸理財」

1分鐘搞定ETF、境外股票！　銀行業力攻「零接觸理財」

過去需要親跑分行並耗時20分鐘以上的交易，現在透過網路銀行只要1分鐘即可完成！因應疫情，銀行業強推「零接觸理財」，隨著越來越多客戶投資行為從實體轉移至線上交易，中信銀繼今（2021）年5月領先同業推出「理財一點通3.0」，今（21）日表示，客戶現在只要登入網路銀行，就能一次完成橫跨基金、ETF、境外股票與海外債券等4種商品的申購、贖回與轉換交易。

本土降回雙位數只花16天　網1點打臉

本土降回雙位數只花16天　網1點打臉

安心企業！　王令麟替東森全體員工投保疫苗險

安心企業！　王令麟替東森全體員工投保疫苗險

士林養護機構群聚　柯文哲學到2件事

士林養護機構群聚　柯文哲學到2件事

日相：若東奧疫情告急　不排除空場舉辦

日相：若東奧疫情告急　不排除空場舉辦

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗疫苗混打加拿大北美要聞巴林意大利南韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

醫：6/28不會降回二級了

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面