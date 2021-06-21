全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」！　已有4國通過：注意1情況不能混

▲台灣還未開放疫苗混打，但有不少研究顯示，混打疫苗是安全有效的。（圖／嘉義縣政府提供）

記者葉睿涵／綜合報導

受新冠疫苗供貨延遲影響，不少國家在特定品牌疫苗不足的情況下，紛紛考慮採取「疫苗混打」措施，讓國人在接種第2劑疫苗時，施打不同廠牌的疫苗，以避免接種計劃受拖沓，許多醫學研究也正在測試「疫苗混打」的安全性與有效性。

據路透社等外媒報導，目前全球大部分的新冠疫苗都必須施打2劑，才能得到完整保護力，不過由於疫苗需求量大，廠家頻頻出現供貨不及的狀況，導致許多國家都考慮祭出「疫苗混打」的措施，以避免接種計劃受影響。

▲不少國家開始允許混打疫苗。（圖／路透）

在多數省份停打有血栓疑慮的AZ疫苗後，加拿大在6月2日宣布，修改疫苗相關指南，授權允許混打不同廠牌的疫苗。加拿大指出，如果民眾接種的第1劑疫苗是AZ疫苗，那第2劑可以打輝瑞或者莫德納疫苗，但如果第1劑打的是輝瑞或莫德納，那就不鼓勵民眾在第2劑施打AZ疫苗。

隨後，中東國家巴林（Bahrain）跟上腳步，宣布將為國人提供輝瑞疫苗作為加強劑。義大利和南韓也分別在6月14日和6月18日宣布，第一劑接種AZ疫苗的民眾，可以在注射第2劑疫苗時，施打不同廠牌的疫苗。

目前美國、英國、西班牙和泰國都在積極測試「疫苗混打」的安全性與有效性，據西班牙和英國的研究顯示，即使民眾施打的第2劑新冠疫苗，品牌和第1劑不同，但混打疫苗仍安全有效。

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