看好了世界！本土降回雙位數「只花16天」　鄉民1點打臉：也是高標

▲全台升至三級警戒已超過一個月。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「看好了世界，台灣只示範一次。」國內新冠疫情爆發，雖然沒有如願在兩週內解除三級警戒，不過就有網友發文表示，台灣6月5日的單日確診數高達476例，過了2個禮拜後，今（21）日就控制到2位數，「台灣確診下降速度世界第一？」貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

台灣這波疫情從5月15日爆發，從180例一路往上攀升，6月5日來到高峰，單日新增476例，而後數量起起伏伏，一直到19日開始才逐漸下降，當天新增127例，20日新增107例，今（21）日則降回2位數，新增75例。

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「只花16天就從476例降到75例台灣人超強吧」為題發文，提到5日還有476例確診，台灣花了16天就控制到高峰期的六分之一，應該算很強吧？有哪個國家和台灣降得一樣快嗎？

▲網友注意到確診數下降得很快。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「看好了世界，沒疫苗也能解封的」、「不要立Flag」、「雙北不用封城，關百貨跟傳統市場就好」、「請大家別那麼樂觀好嗎」、「不要再什麼看好世界了，丟過一次臉就夠」、「明明就封一個月了」、「夏天控制不了，秋冬大流行更糟」、「我是不敢吹這麼早啦」。

此外，也有些網友點出1關鍵，直言確診數下降也沒什麼值得大肆宣揚，「然後死亡率世界高標」、「但是死亡率也高」、「然後死越來越多人」、「死亡率也很X」、「死亡20人還是很多」、「可是死亡率」、「死亡率自己看一下」、「是的，世界怎麼追得上台灣的死亡率」。