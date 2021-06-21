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「北農群聚這個很麻煩」　醫3點提醒：離清零還很遠

記者黃翊婷／綜合報導

距離6月28日3級警戒期限只剩下一週，卻爆出北農群聚案，累計共45人確診。究竟何時才能解封，兒科醫師楊為傑21日在臉書PO文列出3點提醒，直言北農群聚案很麻煩，而且短期內疫情沒有樂觀的理由，想要達到清零恐怕還有很長一段路要走。

▲▼北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

▲北農利用週一休市的空檔，對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

全台20日一共新增107例本土個案，是全國實施3級警戒以來，確診人數最低的一天，沒想到就大家感覺疫期逐漸趨緩的時候，卻爆出北農群聚案，累計共45人確診；另外，士林某長照機構也被爆出隱匿確診，染疫人數高達47人，其中3人已經死亡。

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兒科醫師楊為傑21日在臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」PO文，善意提醒民眾3件事情，首先是北農群聚案，「這個很麻煩」，而且短期內疫情沒有樂觀的理由，離清零還很遠；第二，是AZ疫苗出現猝死案例的症疫，但就平均而言，其實莫德納的反應比AZ還強，而且第二劑比第一劑明顯，卻有長輩想等著打莫德納，不禁讓他懷疑，長輩們接收的資訊是否正確。

最後一件事情，楊為傑指出，就他個人預測，疫苗施打對象應該快要輪到第七類族群（維持社會運作之必要人員），如果真的輪到了，希望大家能主動、迅速預約施打疫苗，「天知道風向會不會說變就變。」

▲▼北農群聚擴大 防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北農員工21日一早搭乘防疫專車前往和平醫院進行快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

對於北部接連爆發群聚感染案，前立委、醫師林靜儀也在臉書PO文中提到，從北農群聚案和士林長照案這兩件事情可以看出，群聚感染的事件持續在發生，防疫政策也有疏漏，台北市能將每日確診數降到2字頭，「完全來自於台北市民自主的防疫努力。雙北市民辛苦了！」

林靜儀強調，北農群聚感染不是靠疫苗就能解決，「疫苗打完14天才有足夠免疫能力，這14天更重要的是匡列隔離啊！ 」此外，她還點出北農有很多經銷商、業者來自中南部，務必要進行完整疫調，才能防止疫情擴散。

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