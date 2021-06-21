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北農供應鏈不能中斷！農委會：「休市不是這麼單純」不會考慮

▲▼台北農產運銷公司,北農,菜價,蔬果交易,批發市場,第一果菜市場。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會表示，北農是大台北地區農產品供應樞紐，必須優先確保農產品供應不斷鏈。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

台北農產運銷公司群聚感染擴大，計47人確診，台北市今（21日）召開記者會，市長柯文哲定調「北農不休市」，因不需要為了一個可能的小危險，搞到系統不能運作。農委會則表示，休市這個議題可以討論，但不要把休市當成主題，因目前還沒走到這個地步，若恐慌一出現，產地價就會崩跌，消費地價格則會漲。

農委會表示，北農公司是大台北地區的農產品供應樞紐，必須優先確保農產品供應不斷鏈，6月2日就造冊函請衛福部將批發市場工作人員納入疫苗優先施打名單，不過後來沒被納入，農委會副主委陳駿季受訪表示，搶疫苗過程中有一個大原則就是「尊重CDC」，因為指揮中心和農委會兩邊考慮的一定不同，對農委會而言重要的是「供應鏈不能中斷」 ，尤其北農又屬於大的批發市場，因此農委會角度，是必須要有更積極作為。

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▲▼北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳駿季說，北農若真的休市，目的也只是消毒。（圖／記者湯興漢攝）

陳駿季認為，對指揮中心來說，各行各業疫苗施打必須考慮輕重緩急，不能用現在的時間，去看月初的情況，因為疫情有高有低，現階段農委會立場是快篩阻斷疫情擴散，同時針對確診數較多的二市蔬果包裝中心，管控人流作息。

至於傳出休市，陳駿季指出，「不會考慮休市」，第一階段針對防疫做更積極處理，陰性就打疫苗，如果短時間內都打疫苗，有基本防護網，農產運銷就不會出問題，最後手段則是降載、分艙分流處理，確保疫情不會擴散，一但遇到什麼情況真的要休市，目的也只是消毒。

▲▼北農群聚擴大 防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

陳駿季強調，「休市不是這麼單純」，現在每天到貨量約1200至1400公噸，若休市，產地東西不能供應進來，後續生產供應鏈都要調整，有很多層面問題要思考，可以討論這個議題，但不能當作主題，否則一造成民眾恐慌，馬上影響物價，產地價接著崩，後續消費地價格則會大幅提高。

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