電影院、展覽館「低風險場域」可望鬆綁！　商業場所擬4條件微解封

▲信義區人流在三級警戒期間大幅減少 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張靖榕／綜合報導

本土COVID-19病例20日新增107例確診，創下三級警戒以來的新低點，眼見可能就要跌破單日百例的低確診數字，本周有望達到行政院預期的「確診兩位數」的三級警戒解封指標。疫情指揮官陳時中表示不會驟然縣市解封，但部分低風險場域可望鬆綁，包括電影院、展覽館等「不開放飲食」的地方。

陳時中表示先鬆綁低風險場域而不在剛達到標準時就宣布縣市解封，目的是希望全國警戒等級一致，不希望三級警戒一下子降至二級警戒，因為現階段控制疫情是靠戴口罩保持社交距離，若一下子降級可能會因鬆懈導致疫情反彈。

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至於低風險場域的定義，根據《自由時報》報導，對能戴口罩、人流可管控的場域，可依照風險高低調整嚴格度，如電影院、圖書館、展演館等「不開放飲食」的地方先行鬆綁，餐廳等場所是否開放梅花座則需再評估。

行政院當日也討論「微解封」計畫，針對部分商業場所若為靜態、空間足夠、不需近距離接觸、可流量管控這4個條件，則在主管機關和業者提出防疫計畫經指揮中心核可後，有望逐步解封，但確診多的地區例外。

賣場、美髮方面則是未曾全面封鎖，是否鬆綁看各縣市決定。