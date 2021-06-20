前主播蕭彤雯獻聲防疫　北投市場採買民眾直呼「戀愛了」

▲前主播蕭彤雯熱心配合警方錄製市場分流廣播獻聲防疫工作。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全台新冠肺炎（COVID-19）疫情進入3級警戒，台北市從8日起各處市場、大型賣場例假日期間均進行身分證尾數單、雙號強制分流政策，北投警方在轄內3處傳統市場進行分流管制，並使用前知名新聞主播蕭彤雯的「市場分流政策」宣導播音，讓不少到市場採購民眾直呼「戀愛了」。





▲前主播蕭彤雯熱心配合警方錄製市場分流廣播獻聲防疫工作。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，雖然市場人流管制雖已邁入第二週，不少民眾對於身分證單雙號分流政策不太清楚，頻頻詢問員警管制方式，造成警方執勤上額外負擔，前主播蕭彤雯有感於員警執勤辛勞，特與北投警分局合作錄製「市場採購分流政策」宣導播音，供員警執勤時播放，有效地減少民眾詢問的頻率，降低民眾與員警接觸的時間。

▲前主播蕭彤雯熱心配合警方錄製市場分流廣播獻聲防疫工作。（圖／記者張君豪翻攝）

蕭彤雯甜美音調也讓不少前來採購的民眾直呼「戀愛了！！」更有民眾認出主播的聲音，向員警確認聲音主人的真實身分；北投警分局表示，市場人流管制政策將持續至疫情3級警戒結束，近期前往市場採買的民眾，請務必攜帶身分證件以供查驗。

警方提醒民眾，身分證字號尾數單數的民眾，請利用週一、週三 、週五及週日前往購物；身分證字號尾數為零或雙數的民眾，請利用週二、週四及週六進行採買；違者將可開罰3千到1萬5千元，希望民眾秉持「大量採買、減少出門」的購物原則，購物時請保持安全社交距離以避免疫情惡化。

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