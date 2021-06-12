史上最難進交流道的一晚！公車枯等2小時　立委：害慘「這群人」

記者陳雕文／綜合報導

端午節連假從今晚開始，由於本土疫情大爆發的關係，政府呼籲民眾盡量避免返鄉，造成疫情的擴散。但是有網友晚間觀察高速公路即時影像發現車潮湧現。立委洪孟楷批評，大眾運輸訂票是以往的二十分之一不到，何必管制高速公路？大排長龍通勤公車枯等兩小時仍上不了交流道，阻擋的「不是返鄉是回家」！

▲通勤公車塞爆，枯等2小時上不了交流道。（圖／翻攝自立委洪孟楷臉書）

洪孟楷在11日深夜11點多於臉書發文，「直到現在，仍有林口、泰山的鄉親不斷以電話和訊息聯繫，並且把現況拍照，通勤公車大排長龍卻無法上交流道，滿車乘客共處兩個多小時，更是令拍照者質疑這不會有染疫的風險嗎？」

洪孟楷還說，「今天交通部規劃要讓返鄉民眾難上交流道，但看到影響最大的反而是工作一整天，下班卻遲遲無法回到家的民眾！過去一個禮拜，無論是疫情指揮中心、甚至連總統都已經親上火線喊話，要大家端午節不要返鄉，而大眾運輸的台鐵、高鐵都已回報，訂票是以往的二十分之一不到。換言之，國人真心的共體時艱，也願意配合防疫。既然如此，何必在高速公路的管制規劃上，對用路人沒信心？以為想阻擋的是返鄉民眾，孰不知真正讓要回家的人塞在半路」。

▲高速公路車潮湧現，網友嚇傻。（圖／翻攝自高公局即時影像）

洪孟楷提出質疑說，「高公局局長也說有看到這樣狀況，說因為是小客車的關係而導致塞車。退一萬步言，那為何當初沒規劃讓通勤的公車能分流，不要同塞一處？以往沒管制也不會那麼塞，今年因為管制，反而釀成史上要上交流道最困難的場面。所有交通部的大官們，真的應該到現場看看，這樣的政策，懲罰到的，是最無辜的通勤上班族」。

網友看到貼文紛紛留言，「其實都是過去的正常車流，只是在匝道儀控放管控時間比原本更長...讓大家都塞在下面...造成恐慌！管制90秒放行5秒」、「連回家的路都那麼難」、「連下班也回不了家」、「這樣是不是防的太過頭了，反而造成空氣污染」。