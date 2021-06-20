重視有機食農教育！食育力城市大調查　花蓮摘下五星城市桂冠

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，飲食既然是生活必需，食育就應該是深入生活的推廣。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

食力雜誌發起台灣第一次食育力城市大調查，進行22縣市食育資源與推廣滿意度總體檢，花蓮縣拿下「食育力五星城市」桂冠！在「農業與環境」、「健康與營養」分項拿下第1名，花蓮縣在各項農業指標中發展相當平衡，這樣的成績再再反映出花蓮縣長徐榛蔚的理念，把環境維護好，才會有健康的農作物與人民。

▲▼花蓮從教育開始，包括營養午餐採用在地食材、辦理校廚培訓、推出食農教育教案，及食農教育師資培訓，辦理食農教育推廣研習等。



縣長徐榛蔚表示，花蓮有環境上先天的優勢所帶來的天然純淨農業資源，2715公頃的有機農田面積為全台灣第一，有機農法講求天然、善待土地等原則，使農友們在過程中必須要花費更多的成本與心思，因此對於推動有機農業上，相對傳統耕作顯得困難重重。而生活在這塊土地上，要善待土地，才能有好的農作收成，人是一個小宇宙，地球是一個大宇宙。所以地球好，人類才會好，環境好，健康才更會好，這也是為什麼花蓮的食農教育以「有機」為發展的核心。飲食既然是生活必需，食育就應該是深入生活的推廣。

農業處長吳昆儒說明，為了讓有機農業在花蓮的推展更深更廣，花蓮縣從教育開始，縣政府教育處、農業處與環保局跨局處齊力協助學校媒合，包括中小學營養午餐採用在地食材、辦理校廚培訓、推出食農教育教案，及食農教育師資培訓，辦理食農教育推廣研習等。同時也透過農會及民間單位的力量積極的推廣，像是富里鄉農會，在過去這兩年，發展出了「食農四季作物骰」和「農夫好忙」兩套食農教育的桌遊，讓學童不僅可以提高學童吸收新知的樂趣，同時可以了解到農事的日常與辛苦。而台灣好基金會，今年開始也將落地神農計劃，創建學校有校園農田的一角，讓學童有機會實際到農田去體驗。

徐榛蔚說，順應天地，道法自然，農業是食物的來源，建立健康的飲食、農業生產方式的食農教育，更顯出其重要性，如同此次調查所提，飲食既然是生活必需，食育就應該是深入生活的推廣，未來縣府在永續環境的發展軸線上，將持續致力往各個面向推廣，希望能將有機農業深植於各年齡層的鄉親心中，為鄉親們帶來更多元的農業文化學習，讓鄉親們了解農業本初的質樸境界，也為花蓮的食農教育建立屬於自己的體系。

►腦公！你不可以賴帳喔