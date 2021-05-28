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一生「第一」數不完！台灣醫界傳奇　人瑞醫師楊思標教授仙逝

▲高齡九十多歲的楊思標教授，持續到花蓮慈濟醫院教學不輟。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

高齡九十多歲的楊思標教授，持續到花蓮慈濟醫院教學不輟。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

長年奉獻於台灣醫界與醫學教育的百歲醫師楊思標教授，於5月26日下午辭世，享壽一百零一歲，感恩楊教授為灣醫療、為慈濟的醫療與教育志業的偉大貢獻，靜思精舍法師、慈濟醫療法人七家醫院、慈濟科技大學、慈濟基金會、慈濟大學與全球慈濟志工，虔誠感懷追念這位永遠的人醫典範！
 
楊思標教授出生於1920年6月4日，畢業於台北帝國大學（現為台灣大學）醫學部，曾任台大醫院及台大醫學院院長，他自1984年即任佛教慈濟綜合醫院董事，參與協助籌建佛教慈濟綜合醫院（現名花蓮慈濟醫院），更參與籌辦慈濟護理專科學校（現已升格為慈濟科技大學）並擔任首任校長。

▲高齡九十多歲的楊思標教授，持續到花蓮慈濟醫院教學不輟。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

1989年9月17日慈濟護專開學典禮，創校校長楊思標教授致詞。
 
他有太多在台灣醫療史上創立的「第一」，他的人生更是一部「台灣百年醫療史」。他是台灣光復後，開創台灣胸腔內科的第一人，是診治與防範肺結核的權威。他也是第一代下鄉田野調查的醫師─1952年，只因三位前來求診的肺病患者皆來自基隆，讓他遠赴金瓜石礦區展開調查，追蹤出台灣最早因工作環境所導致的疾病─肺塵病，更對工安環境與疾病提出重大提醒。

▲高齡九十多歲的楊思標教授，持續到花蓮慈濟醫院教學不輟。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院25周年院慶活動-師徒開枝散葉篇，楊思標教授與學生、醫療主管開心分享。
 
1950年代，楊思標推動並召開台灣首度的跨院定期「聯合胸腔疾病討論會」。1957年，他檢查出台灣第一例肺癌病患；1971年，他籌辦並主持台灣首次國際醫學會議；1979年，他擔任台大醫院院長期間，台大成功完成亞洲第一例、全球第三例的「三肢坐骨連體嬰──忠仁忠義分割手術」。更重要的是，他出生於台灣肺結核病橫行的1920年代，長達四分之三個世紀，他為台灣結核病的診治、抗疫與研究，做出卓越貢獻。

▲高齡九十多歲的楊思標教授，持續到花蓮慈濟醫院教學不輟。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2018年楊思標教授親臨他的傳記《百歲醫師以愛奉獻》新書簽書會。
 
楊思標教授在擔任台大醫院院長期間，即推動台大與慈濟建教合作，自台大醫院榮退後，更卸下名醫光環，關注偏鄉，協助花蓮慈濟醫院超過四十年，育才無數，他每週必定搭乘火車來到花蓮慈濟醫院，指導醫學生、住院醫師，如何精準判讀Ｘ光片，每週參與胸腔內科的討論會，提供臨床精闢見解。直到九十九歲，這位醫界敬重的長者，還是那樣地堅毅、樂在付出，為偏鄉醫療奉獻心力的仁心仁術，堪稱世紀人醫典範。

▲高齡九十多歲的楊思標教授，持續到花蓮慈濟醫院教學不輟。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2018年6月1日醫療團隊與志工至診間，為楊教授慶生。

慈濟醫療法人執行長林俊龍醫師曾說，相信台灣大多數的胸腔內科醫師都得尊稱楊教授一聲「老師」，其實楊教授不用多說什麼，只要看到他拄著拐杖出現，就是對年輕醫師最好的身教。

虔誠追念這位永遠的人醫，他老人家慈祥的身影，將會是台灣醫療界永恆的典範！感恩，永存在台灣人們心中的楊思標教授！

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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