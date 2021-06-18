「幫我生一個小孩」母親男友摸上床　隱忍7年怒揭發

▲女子遭母親男友摸上床強吻，隱忍7年才揭發。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市女子小鴛（化名），在2008年、就讀高二時，與母親一起投靠母親男友阿偉（化名），小鴛一直將阿偉當成父親。但阿偉竟對小鴛說「妹妹幫我生一個小孩」，還趁著同睡一房時，爬到小鴛身上強吻臉頰、嘴唇。小鴛隱忍7年多，在丈夫的支持下報警，揭發全案。一二審均認定阿偉犯「家暴強制猥褻罪」，判刑10月，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，小鴛2008年就讀高二時，跟著母親投靠從事機械貿易的男友阿偉，一直到小鴛就讀香港的大學外宿後，3人一同居住在阿偉位在新北市土城區的住處。小鴛母親沒有工作，全靠阿偉賺錢養家，小鴛也一直把阿偉當成父親看待。不料2012年春節期間，阿偉竟對小鴛伸出狼爪。

小鴛證稱，當晚母親去打牌，她與阿偉在客廳看電視、泡茶聊天，阿偉竟說跟母親之間已經沒有性行為，又說師傅算命說他還會有一個小孩，「還是妹妹妳幫我生一個。」小鴛嚇到，回問「爸爸為什麼要跟我說這些。」隨後進入3人同睡的房間裡睡覺。而阿偉趁著小鴛母親還沒進門，也進到房間內，一開始先躺在地上，突然爬到床上，身體壓制小鴛，強吻小鴛臉頰、下巴、脖子、嘴唇。小鴛不斷扭曲身體閃避，直到3、5分鐘後，阿偉才放開小鴛，小鴛趕緊逃出。

由於小鴛母親沒有工作，小鴛讀書的花費全由阿偉支出，小鴛擔心這些事情告知母親後，母親會因此崩潰，故小鴛隱忍不發。全案直到小鴛學成歸國，與人相戀結婚後，丈夫支持她說出這些事情，小鴛才報警揭發全案，檢方對阿偉提起公訴，這時距離小鴛遭侵犯已經過了7年多。

法院審理時，阿偉否認犯罪，辯稱沒有強吻小鴛，從未猥褻小鴛。但法院根據小鴛案發後隨即找同學哭訴，以及母親等證人的供詞，認定阿偉有罪，一二審均將他判處有期徒刑10月。全案再上訴，最高法院審理後，18日駁回上訴定讞。